Ivo aún podría convertirse en Huracán categoría 1 y así afectará el clima hoy en México

El clima en México este 9 de agosto estará marcado por la influencia del ciclón tropical Ivo , que se desplazará al suroeste de la península de Baja California, no se descarta que pueda convertirse en huracán categoría 1 aunque no toque piso nacional.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Naciona l (SMN), sus nubes seguirán provocando lluvias en Baja California Sur, con intervalos de chubascos y oleaje elevado.

¿En qué estados lloverá este 9 de agosto?

El monzón mexicano y una inestabilidad atmosférica también generarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, especialmente muy fuertes en Sonora.

Además, canales de baja presión y humedad proveniente del Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacífico provocarán lluvias en noreste, centro, oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.

Los estados con lluvias puntuales fuertes son:



Chihuahua (suroeste)

Sinaloa (norte)

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Sonora podría recibir lluvias puntuales muy fuertes

Estados que tendrán altas temperaturas este sábado

El ambiente de caluroso a muy caluroso dominará el norte, el litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán. Las temperaturas máximas superarán los 45 °C en zonas del noreste de Baja California.

Otras regiones como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas registrarán máximas de 40 a 45 °C, mientras que estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán tendrán máximas entre 35 y 40 °C.

¿A qué hora se esperan lluvias en la CDMX hoy?

En la Ciudad de México (CDMX) se pronostican chubascos con lluvias fuertes acompañadas de posibles descargas eléctricas. Estas lluvias podrían presentarse principalmente en la tarde y noche del sábado, siendo importante estar atento a posibles caídas de granizo y condiciones adversas para la circulación vial.

Clima en Edomex hoy 9 de agosto

En el Estado de México (Edomex) se esperan condiciones similares a la capital: lluvias puntuales fuertes y ambiente caluroso. En zonas serranas se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo, especialmente en municipios ubicados en áreas altas.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias?

La temporada de lluvias en México generalmente concluye a finales de septiembre o principios de octubre, aunque varía ligeramente según la región.

En 2025, se prevé que los sistemas frontales y la humedad de los océanos continúen generando precipitaciones hasta esos meses, especialmente en el sur y sureste.

Consulta en el siguiente video, el #PronósticoDelTiempo para distintos destinos turísticos de #México, durante los siguientes tres días ⬇️ pic.twitter.com/DyCR6L0ZUw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 8, 2025

¿Cuándo termina el verano?

El verano meteorológico en México concluye el 22 de septiembre; sin embargo, las temperaturas cálidas continuarán hasta octubre en muchas zonas, particularmente en el norte y noreste.

La transición hacia el otoño traerá un descenso gradual de las temperaturas y una disminución en la frecuencia de lluvias.

