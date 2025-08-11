Ya pasó lo malo y falta lo peor: Conagua prevé lluvias torrenciales en CDMX y Edomex hasta esta fecha

Si sufriste por las lluvias y vives en la Ciudad de México (CDMX) o en el Estado de México (Edomex), lo mejor será prepararte mentalmente para seguir sobreviviendo, ya que el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que se vienen los días más tormentosos en todos los sentidos para el Valle de México.

Sí, lluvias torrenciales durante varios días, que podrían provocar alerta púrpura en CDMX por la intensidad y el volumen con la que caerá, afectando servicios de transporte, inundando calles y avenidas e incluso afectando el patrimonio de las personas en las zonas más afectadas.

Conagua prevé 4 días de lluvias intensas en CDMX y Edomex

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, tendremos lluvias torrenciales en la CDMX y el Edomex durante el lunes 11, martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de agosto, las cuales serían de la siguiente intensidad:

Lluvias de lunes y martes, de 25 a 50 mm de precipitación. Es decir, entre una alerta naranja y una alerta roja para la mayoría de las alcaldías en la capital, así como de los municipios del Edomex que colindan.

Lluvias del miércoles y jueves, de 50 a 75 mm de precipitación. Uno de los peores escenarios posibles para la capital del país, ya que va entre una alerta roja y una alerta púrpura, en donde se garantizan inundaciones extremas e incluso detención en los servicios de transporte.

¿Cómo clasifican las alertas por lluvias en CDMX?

Recordemos que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX tiene un sistema para medir el riesgo que representan las lluvias en la capital, que se divide en una escala de intensidad referida con colores.



Alerta verde. Lluvias menores a 15 mm de precipitación

Alerta amarilla. Lluvias de 15 a 29 mm de precipitación

Alerta naranja. Lluvias de 30 a 49 mm de precipitación

Alerta roja. Lluvias de 50 a 70 mm de precipitación

Lluvias de 50 a 70 mm de precipitación Alerta púrpura. Lluvias superiores a 70 mm de precipitación

Asimismo, cuando se activa alerta púrpura existe un riesgo de desastres naturales, como desbordamientos de ríos, caída de árboles y demás.

