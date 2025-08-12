Metro CDMX hoy 12 de agosto con retrasos por las lluvias y fallas en seis líneas
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones que afectan a estaciones del Metro CDMX hoy 12 de agosto; se reportan encharcamientos y alta afluencia.
Por lo menos seis líneas del Metro CDMX hoy martes 12 de agosto registran retrasos o suspensiones en algunas estaciones debido a las fuertes lluvias registradas durante la noche y madrugada. Hasta el momento, las más afectadas son la L5 y nuevamente la LA.
El servicio del Metrobús también registra afectaciones a causa de las inundaciones en calles del norte y centro de la Ciudad de México, en donde ya labora personal para bajar el nivel del agua.
Lluvia provoca inundaciones en Cuatro Caminos
¿Qué pasó en la Línea A del Metro hoy 12 de agosto?
La estación Pantitlán de la Línea A registra grandes encharcamientos dentro de sus instalaciones, lo que dificulta la movilidad de los usuarios.
El servicio del Metro CDMX también informó que la estación Pantitlán registra alta afluencia y para garantizar la seguridad de los usuarios se implementaría el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios.
¿Qué estaciones del Metro están cerradas?
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX informó durante las primera horas de la mañana que debido a una inundación en la estación Hangares de la Línea 5, se suspendería el servicio, sin embargo posteriormente se restableció. Los minutos de espera son de hasta 10 minutos.
#AvisoMetro: Debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la Línea 5, provocada por la fuerte lluvia, y como medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2025
El resto de las estaciones…
¿Qué estaciones del Metrobús CDMX no tienen servicio?
- Línea 4: Por inundación, el servicio al AICM únicamente de San Lázaro a Terminal 1
- Línea 4: Por inundación, sin servicio Pantitlán, Calle 6 y Alameda Oriente
- Línea 6: Por inundación; servicio de Villa de Aragón a Martín Carrera y de El Rosario a Deportivo 18 de marzo
- Línea 7: Por inundación sin servicio De los Misterios y Gustavo A. Madero
¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?
Las líneas del Metro CDMX que operan con normalidad son la 12, que va Tláhuac a Mixcoac; la 4, de Martín Carrera a Santa Anita; la 2, de Cuatro Caminos a Taxqueña y la 8, de Garibaldi a Constitución de 1917.
