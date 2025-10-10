¡Cuidadito! El Hoy No Circula aplica este 10 de octubre y la multa es cara

El programa del Hoy No Circula tiene el objetivo de evitar que los niveles de contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México se eleven a niveles peligrosos. Para este viernes 10 de octubre, hay miles de autos que no podrán salir de casa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Hoy No Circula del 10 de octubre

Recordemos que, según lo establecido por la CAMe , los autos que no podrán salir de casa este viernes son los que tengan las siguientes características:



Holograma 1 y 2

Engomado Azul

Terminación de placas 9 y 0

Además, el programa aplica desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche, por lo que será muy difícil escapar de las autoridades y no cumplir con las indicaciones.

La multa por no respetar el Hoy No Circula

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX, no respetar el Hoy No Circula puede representar multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, las autoridades de tránsito están completamente facultadas en remitir al corralón al auto infractor; será en estos depósitos vehiculares que las personas deberán realizar el pago correspondiente de la multa antes mencionada.

Los autos que se salvan del Hoy No Circula

Aunque claro, hay una larga lista de autos que no tienen por qué preocuarse y pueden salir sin ninún problema a las calles de la Ciudad de México y del Estado de México, como lo son:

Autos con holograma de verificación 0 y 00

Autos híbridos

Autos eléctricos

Motos

Autos con placas de personas con discapacidad

Municipios donde aplica el Hoy No Circula

Recordemos que aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y también en una larga lista de municipios del Estado de México como lo son





Atizapán de Zaragoza

Coacalco de BerriozábalCuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.