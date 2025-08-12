Oficial: Fecha de regreso a clases en la FES Aragón tras suspensión de actividades por intensas lluvias

A través de sus plataformas oficiales de comunicación, la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Aragón dio a conocer de forma oficial la suspensión de actividades estudiantiles y administrativas, esto derivado de las intensas lluvias que se han presentado en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Fue a través de un comunicado emitido por sus redes sociales oficiales, que se dio a conocer que desde este martes 12 de agosto las actividades quedarían suspendidas en el plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Por qué suspendieron clases en la FES Aragón?

De acuerdo con lo señalado en el comunicado de la FES Aragón, la suspensión de actividades generales se debe a que las inundaciones que se presentaron en zonas aledañas al plantel complican el ingreso de los estudiantes, profesores y demás personal.

Se señaló que durante este tiempo, se estarán realizando labores de mantenimiento para atender la situación y dejar las instalaciones en óptimas condiciones para el regreso a clase por parte de los estudiantes y demás.

Recomendamos a toda la comunidad tomar precauciones, tanto en sus desplazamientos como en sus hogares, y mantenerse informados por los canales oficiales -se lee en el comunicado de la FES Aragón.

¿Cuándo reinician las clases en la FES Aragón?

Pese a que en el comunicado no se dio a conocer la fecha exacta del regreso a clases en el plantel de la FES Aragón, se prevé que sea este próximo miércoles 13 de agosto de 2025 que las y los estudiantes puedan regresar a sus labores académicas regulares.

Pese a ello, las autoridades del plantel invitaron a los alumnos a mantenerse pendientes de los canales de comunicación oficiales, esto con la finalidad de conocer los pormenores que puedan surgir derivado de las condiciones climatológicas.

Intensas lluvias colapsan CDMX y Edomex

Vale la pena mencionar que desde el pasado domingo 10 de agosto se han presentando intensas lluvias en diferentes puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, lo cual dejó severas inundaciones que prevalecieron hasta la tarde del pasado lunes 11 del mismo mes.

Los pronósticos del clima en la capital y el Edomex, prevén la continuidad de las lluvias y demás afectaciones a lo largo de toda esta semana.

