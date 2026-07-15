Verificación vehicular en Edomex: los nuevos requisitos que entraron en vigor este julio 2026

Un auto puede encender, circular con normalidad y no sacar humo al recorrer el Estado de México. Sin embargo, eso ya no garantiza que obtenga el holograma de verificación. A partir de nuevas disposiciones oficiales que entraron en vigor el 1 de julio, los verificentros también revisarán información interna del vehículo que antes no tenía el mismo peso en la prueba.

El cambio forma parte del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, publicado por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Entre otras medidas, la nueva normativa permite negar la verificación si la computadora detecta alteraciones en el sistema de emisiones, entre otros.

Antes de acudir al verificentro, también conviene revisar que la luz Check Engine esté apagada y que el sistema de emisiones funcione correctamente, ya que la evaluación ahora considera datos electrónicos del vehículo que no siempre son perceptibles durante la conducción.

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¿Qué cambió en la verificación vehicular del Edomex?

La revisión del automóvil ya no se concentrará únicamente en las emisiones que salen del escape. Durante el segundo semestre de 2026, los verificentros también consultarán la información guardada en la computadora del vehículo para detectar:

fallas

alteraciones

sistemas anticontaminantes que no funcionen correctamente

En los vehículos que busquen los hologramas “00” y “0”, el personal conectará el sistema de Diagnóstico a Bordo, conocido como OBD. Para aprobar esta parte de la revisión, deberá comprobarse que:

El equipo pueda conectarse con la computadora o ECU

Los monitores obligatorios hayan completado sus pruebas

No existan códigos de falla relacionados con el funcionamiento del motor

La luz MIL o Check Engine esté apagada

Los dispositivos encargados de controlar las emisiones no tengan modificaciones

La ECU controla distintas funciones del automóvil, mientras que la luz Check Engine avisa cuando existe un problema en el motor o en el sistema de emisiones. Al leer esta información, el verificentro puede encontrar fallas que no se perciben al manejar o mirar el vehículo.

Así, un auto que enciende normalmente y no presenta humo visible todavía puede recibir un rechazo si su computadora registra algún problema.

🚗📅 Consulta el calendario de Verificación Vehicular 2026. Revisa cuándo te toca según tu engomado, evita multas y contribuye a un aire más limpio. 🌬️♻️#ElPoderDeServir #VerificaciónEdoMéx2026 pic.twitter.com/4aI1UEJ994 — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) July 13, 2026

¿Por qué podrían rechazar el vehículo?

La Gaceta del Edomex establece que el verificentro entregará una constancia de rechazo cuando el diagnóstico encuentre alguna de estas irregularidades, incluyendo las más recientes:

La luz Check Engine está encendida

El equipo no puede comunicarse con la computadora

Existen códigos de falla activos

Los códigos fueron borrados durante los últimos 20 kilómetros

Algún monitor obligatorio aparece incompleto

El convertidor catalítico presenta baja eficiencia

Las emisiones superan los límites permitidos

Si aparecen los códigos P0420 o P0430, relacionados con una baja eficiencia del convertidor catalítico, el vehículo recibirá un rechazo PIREC. Antes de volver al verificentro, la pieza deberá sustituirse en un Taller PIREC autorizado.

El diagnóstico automotriz realizado en estos talleres es gratuito. Sin embargo, la compra y colocación del nuevo catalizador deberá ser cubierta por la persona propietaria.

¿Qué placas deben verificar durante el segundo semestre?

El calendario continúa organizado por el color del engomado y el último número de la placa:

Amarillo, terminación 5 o 6: julio y agosto

julio y agosto Rosa, terminación 7 u 8: agosto y septiembre

agosto y septiembre Rojo, terminación 3 o 4: septiembre y octubre

septiembre y octubre Verde, terminación 1 o 2: octubre y noviembre

octubre y noviembre Azul, terminación 9 o 0: noviembre y diciembre

Durante julio corresponde verificar a los vehículos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6, de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

¿Cuánto cuesta la verificación en Edomex?

Las tarifas se calculan con la UMA vigente 2026 de $117.31 pesos y dependen del holograma obtenido:

Holograma “00”: 10.20 UMA, equivalente a $1,196.56 pesos

10.20 UMA, equivalente a $1,196.56 pesos Holograma “0”: 5.20 UMA, equivalente a $610.01 pesos

5.20 UMA, equivalente a $610.01 pesos Hologramas “1” y “2”: 4 UMA, equivalente a $469.24 pesos

Para acudir al verificentro se debe generar una cita y presentar:

Tarjeta de circulación

Identificación de la persona que lleva el vehículo

Comprobante de la cita

Dependiendo de la situación del automóvil, también pueden solicitar la constancia de verificación anterior, el documento de rechazo o el comprobante de pago de la multa.

¿Qué plazo tienen los autos con placas nuevas?

Los vehículos que reciban placas por primera vez o realicen un reemplacamiento en el Estado de México tendrán 30 días naturales para verificar. El plazo comienza a contar desde la expedición de la tarjeta de circulación.

Si el propietario no realiza el trámite a tiempo, deberá pagar la multa antes de acudir al verificentro. Además, el incumplimiento puede afectar la posibilidad de obtener el holograma “00”, aunque el automóvil cumpla con las condiciones tecnológicas.

La multa por verificación extemporánea equivale a 30 UMA, es decir, $3 mil 519.30 pesos durante 2026.

¿Dónde denunciar cobros o pagos indebidos?

Los verificentros no pueden exigir pagos adicionales para aprobar el vehículo ni cobrar cantidades diferentes a las tarifas autorizadas.

Las irregularidades pueden denunciarse ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) mediante su sistema de atención, en los teléfonos 55 5366 8253 y 55 5366 8254, extensión 1215, o en el correo propaemquejas.sma@edomex.gob.mx.

Cuando exista un posible acto de corrupción, extorsión o participación de una persona servidora pública, también puede utilizarse el Sistema de Atención Mexiquense o llamar al 800 HONESTO, 800 466 3786.

Para facilitar el seguimiento, es importante conservar el comprobante de la cita, los recibos, fotografías y cualquier evidencia del cobro o condicionamiento.

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