Edomex: si tu placa termina en 5 o 6, tienes que hacer este trámite obligatorio en julio o pagarás una multa de $3,519

Miles de automovilistas de Edomex enfrentan un plazo que no admite demoras ni excusas de última hora. Las placas con terminación 5 o 6 entran este mes al calendario de verificación vehicular obligatoria que fija el gobierno del Estado de México según el color del engomado de cada auto. Ignorar este trámite trae consecuencias económicas que muchos conductores descubren demasiado tarde, cuando ya no hay margen para evitarlas.

El periodo de julio y agosto corresponde específicamente a los vehículos con engomado amarillo, sin distinción de modelo o antigüedad. Quienes posean ese holograma deben acudir a un verificentro autorizado antes de que termine el plazo asignado, sin importar si ya verificaron en semestres anteriores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Verificación vehicular en Edomex: ¿Qué pasa si no verifico cuando me toca?

Los conductores que no acudan al verificentro dentro de su periodo correspondiente quedan atrapados en un trámite que no pueden completar sin pagar primero la sanción acumulada. La multa por verificación extemporánea asciende a $3,519 pesos, una cifra que equivale a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente para este año.

Ese monto se calcula directamente sobre el valor 2026 de la UMA, que el INEGI fijó en $117.31 pesos y que sirve como referencia para decenas de sanciones administrativas en el país. Circular sin verificación vigente también puede generar, de forma independiente, otra multa de hasta $2,346 pesos impuesta por elementos de tránsito en la vía pública.

Ambas sanciones se acumulan sin descuento alguno si el conductor circula y al mismo tiempo incumple con el calendario semestral. El conductor debe regularizar su auto dentro de un plazo adicional muy corto una vez que liquide la multa extemporánea, o el ciclo de sanciones vuelve a repetirse en la siguiente etapa del programa.

Placas 5 y 6 deben verificar en julio y agosto o pagan $3,519.

¿Cómo realizar la verificación vehicular en Edomex?

Para agendar la cita, el conductor debe ingresar al portal oficial habilitado por el gobierno mexiquense, donde puede elegir el verificentro y el horario que mejor le convenga. El trámite se agenda en línea a través del portal especial de citas de Edomex, un sistema pensado para evitar las filas presenciales de años anteriores.

Antes de reservar el turno conviene revisar con cuidado los adeudos pendientes que pesan sobre el vehículo. Tenencia, refrendo o infracciones impagas pueden bloquear el trámite por completo en el módulo de verificación, así que conviene resolverlos con varios días de anticipación. Al llegar a la cita, el conductor debe presentar la siguiente documentación:

Tarjeta de circulación vigente

Comprobante de la verificación anterior

Identificación oficial

Factura o carta factura, en caso de un vehículo nuevo

El costo del trámite varía según el holograma que obtenga el vehículo una vez realizada la prueba de emisiones correspondiente. Las tarifas dependen del holograma que arroje ese resultado, y van desde montos accesibles hasta cifras considerablemente más altas:

Holograma 00: $1,197 pesos

Holograma 0: $610 pesos

Holograma 1 o 2: $469 pesos

Agendar la cita con anticipación evita las aglomeraciones de último momento y las sanciones que se acumulan sin previo aviso. Verificar a tiempo sale más barato que enfrentar después las multas combinadas por extemporaneidad y circulación irregular.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.