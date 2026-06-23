Confirmado en Edomex: desde julio todas estas placas están obligadas a realizar la verificación vehicular

Julio traerá novedades para los conductores del Estado de México y el calendario de verificación vehicular no da margen: los propietarios a quienes les corresponda el engomado amarillo tienen que agendar su cita en los centros autorizados antes de que termine el mes. El trámite no es opcional y las autoridades aplican sanciones económicas a quienes no cumplen en tiempo.

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¿Qué placas verifican en julio en el Estado de México?

El engomado amarillo corresponde a las placas terminadas en 5 y 6, y si tu vehículo cierra con alguno de esos dígitos, julio es el mes en que debes presentarte ante un centro de verificación autorizado en Edomex. Si tu placa cierra con cualquiera de esos dos dígitos, la cita es obligatoria en ese periodo.

Para agendar entra directamente al portal oficial citaverificacion.edomex.gob.mx, donde el sistema permite seleccionar fecha, centro de verificación y horario disponible sin necesidad de acudir en persona para apartar lugar.

Antes de ir, asegúrate de no tener adeudos de tenencia, refrendo ni multas de tránsito pendientes en el estado, porque eso sí bloquea el trámite; las fotocívicas de la Ciudad de México no bloquean la verificación en territorio mexiquense y puedes verificar aunque las tengas sin problema.

Los requisitos previos son:

No tener adeudos de tenencia o refrendo en Edomex

No tener multas de tránsito en Edomex

Las fotocívicas de CDMX no impiden verificar en Edomex

Consulta tus adeudos en el portal de Recaudación Edomex.

Calendario verificacion vehicular Edomex 2025 Placas terminadas en 5 y 6 verifican en julio en Edomex: engomado amarillo y hasta $1,131 MXN de costo. (Sedema)

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Edomex y qué pasa si no verificas?

El precio depende del holograma que obtenga tu auto en la revisión:

Holograma 1 y 2: $453 MXN

Holograma 0: $566 MXN

Holograma 00: $1,131 MXN

Los modelos más recientes obtienen hologramas 00 o 0 porque contaminan menos, lo que se traduce en un costo mayor aunque con mayor libertad de circulación en la zona metropolitana; y si tu auto no pasa la revisión, el propietario debe pagar de nuevo la verificación en el siguiente intento sin ningún tipo de descuento.

No verificar a tiempo tiene un precio concreto: la sanción llega a 30 UMAs, equivalente a $3,519.30 pesos (UMA 2026: $117.31), y en algunos municipios una detención en operativo puede sumar gastos de corralón y arrastre a esa cifra. En algunos municipios, si te detienen en operativo, el vehículo puede ir al corralón y los costos escalan rápido.

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