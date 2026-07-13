Protección Civil del Estado de México ofrece un curso de verano gratuito que enseña a niñas y niños a actuar en emergencias: sedes, fechas y registro

Durante las vacaciones de verano, niñas y niños del Edomex podrán aprender de forma divertida cómo cuidarse y qué hacer si ocurre un incendio, un accidente u otra emergencia, gracias a que Protección Civil del Estado de México ofrecerá en agosto un curso gratuito con juegos, dinámicas y ejercicios prácticos.

El programa corresponde a la edición 26 del taller “La Protección Civil en las Niñas y los Niños” y está dirigido a menores de 6 a 12 años. Además, se llevará a cabo en seis municipios mexiquenses, aunque cada sede tendrá fechas distintas y un número limitado de lugares.

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¿Qué aprenderán las niñas y niños en el curso de Protección Civil?

El taller busca que las y los participantes aprendan a reconocer situaciones de peligro, protegerse y reaccionar de forma segura ante una emergencia. Para que los contenidos sean más fáciles de entender, las explicaciones estarán acompañadas de juegos y actividades pensadas para su edad.

Durante el curso se trabajarán temas relacionados con:

Reconocimiento de riesgos

Prevención de accidentes

Medidas de autocuidado

Formas de actuar ante una emergencia

Atención a las indicaciones de los cuerpos de auxilio

Protección del entorno y prevención de incendios

Manejo responsable de situaciones relacionadas con la pirotecnia

Según información oficial las actividades se realizarán del 3 al 21 de agosto, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. Sin embargo, cada municipio recibirá el taller durante una semana distinta. En total, se espera la participación de cerca de mil 200 niñas y niños.

¿Cuáles son las sedes y fechas del curso de verano?

El curso no se impartirá al mismo tiempo en todos los municipios. Cada semana se abrirán dos sedes, de modo que las familias podrán elegir la opción que mejor se ajuste a su ubicación y posibilidades de traslado.

El calendario será el siguiente:

Nezahualcóyotl: del 3 al 7 de agosto

del 3 al 7 de agosto Coatepec Harinas: del 3 al 7 de agosto

del 3 al 7 de agosto Teotihuacán: del 10 al 14 de agosto

del 10 al 14 de agosto Soyaniquilpan: del 10 al 14 de agosto

del 10 al 14 de agosto Temoaya: del 17 al 21 de agosto

del 17 al 21 de agosto Temamatla: del 17 al 21 de agosto

Cada localidad tendrá espacio para un máximo de 200 participantes. Una vez que se complete el cupo, la sede podría dejar de aceptar solicitudes, así que es importante realizar el registro con anticipación.

¿Cómo registrar a una niña o niño en el taller?

La inscripción se realiza en línea desde el portal habilitado por la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.

Los pasos son:

Entrar al portal oficial del Taller de Verano de Protección Civil. Seleccionar el municipio donde participará la niña o el niño. Consultar la ubicación y los requisitos de la sede. Capturar los datos de la persona participante. Capturar la CURP, la fotografía reciente y los documentos que solicite el formulario. Registrar la información de la madre, padre o persona tutora. Finalizar el proceso y conservar el comprobante de inscripción.

¿Qué instituciones participarán en las actividades?

Entre las dependencias participantes se encuentran:

Secretaría de Marina

Servicio de Urgencias del Estado de México

Cruz Roja Mexicana

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Protectora de Bosques del Estado de México

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia

Unidades municipales de Protección Civil

Así, las niñas y niños podrán conocer cómo trabajan los cuerpos de emergencia y aprender medidas que pueden aplicar antes, durante y después de una situación de riesgo.

¿Dónde pedir información sobre el curso?

Las familias pueden consultar la convocatoria y comenzar el registro desde el portal oficial del taller. Para solicitar orientación adicional, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo publica los teléfonos 722 215 0115 y 722 213 2886 como medios institucionales de contacto.

Antes de inscribir a la persona participante, se debe confirmar la sede, las fechas, el horario y los documentos solicitados. También será necesario guardar el comprobante y revisar las indicaciones que se proporcionen para acudir al curso.

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