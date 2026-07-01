Verificación vehicular Edomex: ya rige el calendario para el segundo semestre y esto es lo que cuesta el trámite para todos los autos

Como cada año, el inicio del segundo semestre del calendario de verificación vehicular está a la vuelta de la esquina, por lo que miles de automovilistas del Estado de México deberán volver al centro de verificación correspondiente para realizar el trámite correspondiente.

De acuerdo con lo estipulado por autoridades mexiquenses, serán los autos con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6, los primeros en realizar el proceso a partir del primer día de julio, con diversos costos según el tipo de holograma.

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¿Cuál es el calendario de verificación vehicular para el segundo semestre?

Las fechas para el segundo semestre de 2026 quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Amarillo (placas terminación 5 y 6): julio y agosto.

Rosa (7 y 8): agosto y septiembre.

Rojo (3 y 4): septiembre y octubre.

Verde (1 y 2): octubre y noviembre.

Azul (9 y 0): noviembre y diciembre.

Respetar estas fechas ayuda a evitar sanciones y permite realizar el trámite dentro del plazo establecido para cada vehículo.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Edomex?

El costo de la verificación depende del holograma que obtenga el vehículo después de la prueba de emisiones. Por ello, no todos los automóviles pagan la misma cantidad.

Las tarifas oficiales para 2026 son las siguientes:

Holograma 00: 1,197 pesos.

Holograma 0: 610 pesos.

Holograma 1: 469 pesos.

Holograma 2: 469 pesos.

Verificación voluntaria (Exento): 630 pesos.

El pago se realiza directamente en el verificentro al momento de efectuar el trámite.

¿Qué documentos necesitas para verificar tu auto en Edomex?

Antes de acudir al verificentro es importante reunir la documentación solicitada para evitar contratiempos. Si falta alguno de los requisitos, el trámite podría retrasarse o no realizarse ese día.

Los documentos que se deberán presentar son:

Tarjeta de circulación: Original vigente (preferentemente 2026).

Original vigente (preferentemente 2026). Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional.

INE, pasaporte o cédula profesional. Comprobante de verificación: Constancia o certificado de la verificación anterior.

Constancia o certificado de la verificación anterior. Pago de derechos: Se realiza directamente en la caja del verificentro.

Se realiza directamente en la caja del verificentro. En caso de vehículo nuevo: Copia de la factura.

¿Cómo hacer la verificación vehicular en Edomex?

Además de contar con la documentación, es recomendable seguir una serie de pasos antes de acudir a la cita para agilizar el trámite.

El procedimiento es el siguiente:

Verifica adeudos. Asegúrate de no tener multas de tránsito o sanciones ambientales pendientes en el portal oficial. Agenda tu cita. Selecciona la fecha y el horario disponibles en el sistema de Citas de Verificación Vehicular del Estado de México. Acude al verificentro. Preséntate al menos 15 minutos antes de la hora programada con todos los documentos requeridos.

¿Cuál es la multa por verificar fuera de tiempo?

Dejar pasar el periodo que marca el calendario puede salir caro. En el Estado de México, la multa por verificación vehicular extemporánea es de 3,519 pesos, equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), calculadas con un valor de 117.31 pesos por unidad.

Además de cubrir esta sanción, el propietario deberá regularizar la verificación para ponerse al corriente con el trámite.

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