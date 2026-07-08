Siete municipios del Edomex se unen para impulsar una medida contra las inundaciones en el estado

El saneamiento del Canal Cartagena concentrará los esfuerzos de siete ayuntamientos del Edomex que buscan optimizar el desagüe pluvial y evitar inundaciones en las zonas habitacionales del norte del Valle de México.

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¿Qué municipios del Edomex participan en el plan de desazolve del Canal Cartagena?

La acumulación de basura y lodo en los cauces principales del Canal Cartagena entorpece la infraestructura hídrica regional durante la temporada de lluvias intensas. En este contexto, los alcaldes de distintos municipios del Edomex determinaron que la falta de coordinación agrava los encharcamientos provocados por los escurrimientos naturales de la Sierra de Guadalupe.

La estrategia de limpieza profunda unifica las acciones operativas en las demarcaciones mexiquenses que integran la cuenca:

Coacalco y Tultitlán: aportan maquinaria pesada para liberar los taponamientos en la avenida José López Portillo.

aportan maquinaria pesada para liberar los taponamientos en la avenida José López Portillo. Cuautitlán y Tultepec: coordinan cuadrillas de trabajadores para el retiro de maleza y troncos en las zonas bajas.

coordinan cuadrillas de trabajadores para el retiro de maleza y troncos en las zonas bajas. Jaltenco y Melchor Ocampo: vigilan los niveles de los cárcamos para encauzar el líquido hacia el Gran Canal.

vigilan los niveles de los cárcamos para encauzar el líquido hacia el Gran Canal. Nextlalpan y Tonanitla: supervisan el flujo de aguas residuales combinadas en los límites del semidesierto.

¿Cómo operará la CAEM para evitar contingencias hidráulicas en el Valle de México?

La remoción de desechos sólidos en los cuerpos de agua requiere el apoyo técnico de las dependencias estatales para asegurar el libre paso del flujo pluvial. La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) iniciará los trabajos de limpieza profunda desde los municipios ubicados aguas arriba. El director del Organismo Operador de Agua de Coacalco, Martín Muñoz Montiel, detalló que el equipamiento de bombeo recibirá mantenimiento preventivo constante.

La acumulación de llantas, muebles y autopartes en las barrancas del norte del Edomex eleva los riesgos de inundación prolongada. El funcionario advirtió que aplicar sanciones administrativas estrictas frenará a quienes utilicen el Canal como tiradero clandestino. Mientras tanto, los inspectores de movilidad y medio ambiente mantendrán los esquemas de vigilancia vecinal vigentes.

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