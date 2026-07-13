El Registro Civil ya tiene un portal único para tramitar tu acta de nacimiento sin filas ni citas, pero debes contar con este requisito previo

Tramitar un acta de nacimiento ya no implica ir al Registro Civil, formarse o viajar al estado donde fue registrada la persona. El Gobierno de México ya cuenta con la Plataforma Nacional del Registro Civil que concentra servicios en línea relacionados con actas, correcciones, constancias y validación de documentos.

Sin embargo, antes de iniciar el trámite se necesita tener Llave MX. Mediante este “acceso”, cualquier persona puede entrar al portal oficial, pedir documentos digitales y dar seguimiento a los servicios del Registro Civil sin acudir a una oficina.

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¿Qué puedes tramitar en el portal nacional del Registro Civil?

La Plataforma Nacional del Registro Civil permite consultar y realizar trámites relacionados con el estado civil de las personas. En su página oficial aparecen servicios para actas digitales, validación de documentos, correcciones, constancias y otros procedimientos.

Entre los trámites oficiales disponibles están:

Acta de nacimiento en línea

Acta de matrimonio en línea

Acta de defunción en línea

Consulta de validez de actas digitales

Captura de registro de acta

Corrección de registro de acta

Aclaración administrativa de acta

Certificación de CURP

Constancias de inexistencia de acta

Inscripción de sentencias

Sin embargo, para entrar al portal y comenzar una solicitud, primero se necesita contar con una cuenta activa de Llave MX.

Llave MX 🔑 es el sistema de autentificación digital más utilizado en México.



Con tu cuenta puedes:

🟢 Hacer trámites del registro civil

🟢 Descargar tu CURP

🟢 Registro a becas y programas sociales

🟢 Agendar una cita para obtener tu pasaporte

¡Y mucho más!



A la fecha se… pic.twitter.com/ZZmLX8ales — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) July 9, 2026

¿Cómo sacar una Llave MX paso a paso?

De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para obtener la Llave MX se necesita tener a la mano la CURP, un número telefónico y correo electrónico.

El proceso es sencillo:

Entrar al portal oficial: www.llave.gob.mx

Seleccionar la opción Crear cuenta

Capturar la CURP

Confirmar el captcha y continuar

Revisar que los datos personales sean correctos

Agregar código postal y colonia

Registrar teléfono celular y correo electrónico

Crear una contraseña segura

Aceptar el aviso de privacidad y finalizar el registro

Si una persona necesita ayuda para crear su cuenta, el Gobierno de México también señala que puede comunicarse al 079 para recibir orientación.

¿Cuál es el requisito previo para tramitar el acta de nacimiento?

Posterior a la Llave MX, la plataforma pide contar con la CURP o con los datos del acta, como nombre completo, fecha y lugar de nacimiento de la persona registrada, además de realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con la plataforma oficial, el costo cambia según la entidad federativa. En el caso del acta de nacimiento digital, el tiempo de respuesta aparece como inmediato y el documento que se obtiene es una copia digital oficial.

¿Qué pasa si el acta tiene errores o no aparece?

Una de las partes más útiles del portal es que no solo permite descargar actas. También incluye trámites para corregir o aclarar datos cuando existe un error en el registro digital o en la captura del acta.

Para una corrección de registro, la plataforma pide:

Cuenta Llave MX

Identificación oficial vigente del titular

Acta a corregir en formato digital

Archivos en PDF, JPG o PNG

Para corrección de registro y aclaración administrativa, el portal oficial marca un tiempo de respuesta de 5 días, por lo que no debe confundirse con la descarga simple de un acta digital.

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