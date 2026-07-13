El Registro Civil ya tiene un portal único para tramitar tu acta de nacimiento sin filas ni citas, pero debes contar con este requisito previo

Tramitar un acta de nacimiento ya no implica ir al Registro Civil, formarse o viajar al estado donde fue registrada la persona. El Gobierno de México ya cuenta con la Plataforma Nacional del Registro Civil que concentra servicios en línea relacionados con actas, correcciones, constancias y validación de documentos.
Sin embargo, antes de iniciar el trámite se necesita tener Llave MX. Mediante este “acceso”, cualquier persona puede entrar al portal oficial, pedir documentos digitales y dar seguimiento a los servicios del Registro Civil sin acudir a una oficina.
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¿Qué puedes tramitar en el portal nacional del Registro Civil?
La Plataforma Nacional del Registro Civil permite consultar y realizar trámites relacionados con el estado civil de las personas. En su página oficial aparecen servicios para actas digitales, validación de documentos, correcciones, constancias y otros procedimientos.
Entre los trámites oficiales disponibles están:
- Acta de nacimiento en línea
- Acta de matrimonio en línea
- Acta de defunción en línea
- Consulta de validez de actas digitales
- Captura de registro de acta
- Corrección de registro de acta
- Aclaración administrativa de acta
- Certificación de CURP
- Constancias de inexistencia de acta
- Inscripción de sentencias
Sin embargo, para entrar al portal y comenzar una solicitud, primero se necesita contar con una cuenta activa de Llave MX.
¿Cómo sacar una Llave MX paso a paso?
De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para obtener la Llave MX se necesita tener a la mano la CURP, un número telefónico y correo electrónico.
El proceso es sencillo:
- Entrar al portal oficial: www.llave.gob.mx
- Seleccionar la opción Crear cuenta
- Capturar la CURP
- Confirmar el captcha y continuar
- Revisar que los datos personales sean correctos
- Agregar código postal y colonia
- Registrar teléfono celular y correo electrónico
- Crear una contraseña segura
- Aceptar el aviso de privacidad y finalizar el registro
Si una persona necesita ayuda para crear su cuenta, el Gobierno de México también señala que puede comunicarse al 079 para recibir orientación.
¿Cuál es el requisito previo para tramitar el acta de nacimiento?
Posterior a la Llave MX, la plataforma pide contar con la CURP o con los datos del acta, como nombre completo, fecha y lugar de nacimiento de la persona registrada, además de realizar el pago correspondiente.
De acuerdo con la plataforma oficial, el costo cambia según la entidad federativa. En el caso del acta de nacimiento digital, el tiempo de respuesta aparece como inmediato y el documento que se obtiene es una copia digital oficial.
¿Qué pasa si el acta tiene errores o no aparece?
Una de las partes más útiles del portal es que no solo permite descargar actas. También incluye trámites para corregir o aclarar datos cuando existe un error en el registro digital o en la captura del acta.
Para una corrección de registro, la plataforma pide:
- Cuenta Llave MX
- Identificación oficial vigente del titular
- Acta a corregir en formato digital
- Archivos en PDF, JPG o PNG
Para corrección de registro y aclaración administrativa, el portal oficial marca un tiempo de respuesta de 5 días, por lo que no debe confundirse con la descarga simple de un acta digital.
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