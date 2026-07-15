Se formó la tormenta tropical “Elida” en el Pacífico, cerca de Cabo San Lucas, Baja California Sur

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que la depresión tropical Cinco-E se fortaleció durante las primeras horas del miércoles 15 de julio y evolucionó la tormenta tropical Elida en el océano Pacífico.

De acuerdo al reporte más reciente, el fenómeno meteorológico se localiza a 910 kilómetro al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y mantiene una ruta hacia el oeste, por lo que no representa peligro para el país; sin embargo, esto podría cambiar en cualquier momento.

La #DepresiónTropical Cinco-E se intensificó a #TormentaTropical #Elida en el océano #Pacífico. Se localiza a 910 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No representa peligro para costas nacionales. Detalles, en el gráfico.⬇️ pic.twitter.com/7d6XzgzD9t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026

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Tormenta “Elida” avanza con fuertes vientos y lluvias hoy miércoles 15 de julio

De acuerdo a las autoridades mexicanas, la tormenta tropical Elida presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 Km/h y con un desplazamiento hacia el oeste de la entidad.

“Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio mexicano”, puntualizaron en sus redes sociales.

Tormenta “Elida” podría convertirse en Huracán categoría 2

No obstante, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) prevé que la tormenta se intensifique hasta convertirse en huracán en categoría 2, según la escala Saffir-Simpson, posteriormente comenzaría a degradarse.

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