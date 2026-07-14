¡Atención automovilistas! Estos son los cambios en la nueva verificación vehicular que ya están en vigor

La Verificación Vehicular Obligatoria para este segundo semestre de 2026 incorpora nuevas medidas que buscan fortalecer el control, de las emisiones contaminantes, además de evitar irregularidades durarte el proceso. La implementación del Sistema de Diagnóstico Abordo (OBD por siglas en inglés), es uno de los cambios más importantes, y se trata de una herramienta que permitirá revisar de manera electrónica el estado del vehículo antes de otorgar el holograma.

Las nuevas disposiciones, aplicables en los verificentros autorizados, buscan garantizar que los automóviles cumplan con los estándares ambientales establecidos por las autoridades.

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¿Qué es el sistema OBD y cómo afecta en la verificación?

A partir de esta actualización, los verificentros deberán conectar directamente el vehículo al sistema OBD, ya que este va analizar la computadora del vehículo para detectar fallas relacionadas con el motor, además del sistema de control de emisiones.

Cabe decir que si el indicador “Check Engine” permanece encendido, existen códigos de falla activos i estos fueron borrados recientemente, el vehículo no podrá obtener el holograma correspondiente hasta que se soluciones las anomalías.

Esta medida aplica principalmente a vehículos compatibles con este sistema, además de que busca evitar que se oculten fallas antes de la inspección.

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¿Qué otros cambios hay en la verificación vehicular?

Entre los principales cambios en la verificación vehicular obligatoria se destacan:

El Holograma Exento reduce su vigencia de ocho a seis años

reduce su vigencia de ocho a seis años El Holograma Doble Cero (00) se otorgará una sola vez a vehículos nuevos, aunque algunos modelos con certificación “Tier 2” “Bin 5” y rendimiento igual o superior a 16 kilómetros por litro podrán recibirlo por una segunda ocasión.

En CDMX, los vehículos con placas de otros estados, excepto del Estado de México, deberán cubrir una cuota adicional equivalente a 4.8 UMA, alrededor de unos 630 pesos.

Los vehículos modelo 2006 y posteriores podrán aspirar al Holograma Cero, siempre que cumplan con los límites de emisiones establecidos.

El costo de la verificación en la Ciudad de México se mantiene alrededor de 765 pesos, mientras que el calendario continúa organizándose de acuerdo con el color del engomado y la terminación de la placa.

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