Congelarán el pago a todos los pensionados que viven fuera de México si no realizan a tiempo este trámite entre julio y agosto 2026

El ISSSTE suspenderá el depósito de las pensiones a los jubilados residentes en el extranjero que no tramiten el Certificado de supervivencia obligatorio durante los meses de julio 2026 y agosto 2026.

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¿Quiénes perderán su depósito mensual si omiten la comprobación de supervivencia del ISSSTE?

El mecanismo de control legal obliga a los adultos mayores que radican fuera de México a demostrar formalmente su existencia física para mantener activo su derecho de cobro. Las reglas de operación del instituto médico señalan que la falta de verificación semestral derivará en la retención inmediata de los cheques de los beneficiarios.

Las oficinas consulares procesan las solicitudes de los interesados tras la entrega de la documentación requerida:

La credencial de pensionista del instituto en original junto con una fotocopia legible para validar la clave asignada.

del instituto en original junto con una fotocopia legible para validar la clave asignada. Una identificación oficial vigente con fotografía, como el pasaporte, si el interesado no cuenta con el plástico institucional.

con fotografía, como el pasaporte, si el interesado no cuenta con el plástico institucional. El último recibo de pago o talón de depósito correspondiente al periodo inmediato anterior de la jubilación.

o talón de depósito correspondiente al periodo inmediato anterior de la jubilación. Una fotografía reciente impresa a color, tamaño credencial y con el rostro descubierto de frente.

Certificado de supervivencia para pensionados Cómo tramitar el certificado de supervivencia para pensionados (Getty Images)

¿Dónde se realiza este trámite para pensionados del ISSSTE en el extranjero?

La gestión administrativa del Certificado de supervivencia se ejecuta exclusivamente en las embajadas y consulados mexicanos coordinados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las representaciones diplomáticas autorizan esquemas excepcionales de videollamadas o visitas domiciliarias para los adultos mayores con enfermedades crónicas o problemas de movilidad extrema. Los residentes que habitan dentro del territorio nacional están exentos de realizar estos trámites debido al cruce automatizado de actas locales.

La actualización semestral resulta indispensable ya que el documento emitido posee una vigencia estricta de seis meses. Los empleados consulares y las ventanillas de atención agilizarán el registro de firmas y huellas dactilares para remitir los padrones validados a las oficinas centrales en México.

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