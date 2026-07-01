Requisitos para la compraventa de autos usados en municipios de Edomex: 5 documentos obligatorios que JAMÁS deben faltarte

La compra de autos de segunda mano en Edomex exige la recopilación de cinco documentos obligatorios para validar la propiedad legítima de la unidad y evitar contratiempos con agentes de tránsito o a nivel impositivos. Contar con este respaldo garantiza la protección del comprador ante posibles fraudes vehiculares y asegura el cumplimiento de las normativas vigentes exigidas por las dependencias de control vial.

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¿Cuáles son los cinco documentos obligatorios para tramitar la compraventa de autos usados en Edomex?

El proceso de transferencia vehicular demanda una revisión minuciosa de todos los documentos para no caer en manos de la delincuencia organizada o la clonación de series de chasis. Si bien estas pautas resultan indispensables en el Edomex debido a sus actuales esquemas de actualización de padrón, estas reglas y validaciones aplican para realizar transacciones seguras en todo México:

CFDI con estatus vigente: incluye los archivos digitales XML y PDF verificados en la plataforma del SAT para descartar facturas canceladas o apócrifas.

incluye los archivos digitales XML y PDF verificados en la plataforma del SAT para descartar facturas canceladas o apócrifas. Constancia de situación fiscal: presenta la cédula de identificación con vigencia menor a 30 días para corroborar la identidad legal del vendedor.

presenta la cédula de identificación con vigencia menor a 30 días para corroborar la identidad legal del vendedor. Certificado de no adeudo: acredita el historial completo de tenencias y refrendos correspondientes al periodo de los últimos cinco años.

acredita el historial completo de tenencias y refrendos correspondientes al periodo de los últimos cinco años. Contrato de compraventa ratificado: detalla el origen lícito de los fondos económicos y las cláusulas de responsabilidad civil por vicios ocultos mecánicos.

detalla el origen lícito de los fondos económicos y las cláusulas de responsabilidad civil por vicios ocultos mecánicos. Dictamen de identificación vehicular: avala que el número de serie grabado en el chasis carece de alteraciones químicas o remarcajes físicos.

Compraventa de autos. Recomendaciones para evitar estafas en la compra de un auto seminuevo. (Getty Images)

¿Por qué las dependencias de tránsito exigen estrictamente estos requisitos en el Estado de México?

La modernización de los sistemas de vigilancia en el territorio mexiquense coincide con la implementación de programas rigurosos de reemplacamiento obligatorio. Las oficinas de finanzas locales cruzan la información de los contribuyentes en tiempo real para frenar la suplantación de identidad en los trámites de cambio de propietario. Las patrullas equipadas con lectores de placas de alta velocidad detectan de forma automatizada las unidades que circulan con números de serie clonados por las vialidades del país.

El dictamen emitido por las fiscalías estatales constituye la única defensa legal para evitar que las secretarías de seguridad retengan el vehículo durante las inspecciones viales ordinarias. Omitir la comprobación de un solo ejercicio fiscal de tenencia bloquea la liberación de las láminas nuevas y genera recargos acumulativos lesivos para la economía del comprador.

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