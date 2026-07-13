Confirman requisitos para obtener el aguinaldo del INAPAM este 2026

Los adultos mayores son parte de la población más vulnerable en México y con el objetivo de que mejoren sus ingresos se les entrega un aguinaldo si forman parte del programa Vinculación Productiva del INAPAM, el cual no solo busca que tengan una buena calidad de vida, sino que estén activos laboralmente si así lo desean.

El Servicio de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) permite que los beneficiarios tengan un empleo formal con ingresos propio y a la vez que obtengan descuentos en negocios y servicios.

Al llegar a mediados de este 2026, las autoridades confirmaron los beneficios del programa y los requisitos para formar parte.

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¿Cuáles son los requisitos para obtener el aguinaldo del INAPAM?

Tener la credencial del INAPAM

CURP

Registrarse en los módulos del INAPAM que están distribuidos a lo largo del país

¿Cómo obtener el aguinaldo del INAPAM?

Las personas que recibirán el aguinaldo serán aquellas que estén inscritas al Servicio de Vinculación Productiva y colaboren con las empresas, restaurantes, centros comerciales, entre otros negocios que colaboren con el INAPAM.

El aguinaldo del INAPAM se les entregará antes del 20 de diciembre, como a todos los mexicanos, para ayudarlos económicamente en las fiestas de fin de año.

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