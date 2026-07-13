Congelarán el pago a estos pensionados mexicanos en julio 2026: los 3 expedientes que están revisando y que te pueden dejar sin depósito

Recibir una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no significa que el expediente quede cerrado de manera definitiva.

Cuando la autoridad detecta información que requiere aclaración o verificación, puede iniciar un procedimiento administrativo que, en determinados casos y en el caso del mes de julio, derive en la suspensión temporal del depósito mientras se resuelve la situación.

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¿Cuáles son los tres expedientes que suelen revisarse?

La mayoría de las revisiones administrativas suelen concentrarse en tres tipos de información cuando existen elementos que ameritan una verificación.

Expediente documental. Comprende documentos de identificación, datos personales y cualquier información que presente omisiones o inconsistencias y deba ser aclarada para mantener actualizado el expediente.

Comprende documentos de identificación, datos personales y cualquier información que presente omisiones o inconsistencias y deba ser aclarada para mantener actualizado el expediente. Expediente laboral. Según la Ley del Seguro Social, el Instituto puede revisar información relacionada con las semanas cotizadas, el salario registrado, la relación laboral y otros datos que influyen en el otorgamiento o cálculo de la pensión cuando detecta posibles irregularidades.

Según la Ley del Seguro Social, el Instituto puede revisar información relacionada con las semanas cotizadas, el salario registrado, la relación laboral y otros datos que influyen en el otorgamiento o cálculo de la pensión cuando detecta posibles irregularidades. Expediente médico. Aplica principalmente a las pensiones por invalidez o incapacidad permanente. En estos casos, el IMSS puede solicitar valoraciones o revisar dictámenes clínicos para confirmar que continúan las condiciones que dieron origen al beneficio.

La existencia de una revisión no significa que el pensionado perderá automáticamente su depósito. Cada procedimiento se analiza de forma individual y el Instituto debe valorar la documentación antes de emitir una resolución.

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¿Por qué el IMSS puede suspender temporalmente una pensión?

De acuerdo con la Ley del Seguro Social, el IMSS tiene la facultad de verificar que las pensiones se hayan otorgado conforme a la normativa vigente y de revisar la información cuando existan elementos que justifiquen una comprobación. Estas verificaciones pueden realizarse antes o después de conceder el beneficio y, dependiendo del caso, derivar en una suspensión temporal del depósito mientras concluye el procedimiento.

Pese a lo anterior, es importante distinguir entre una suspensión preventiva y la cancelación definitiva de una pensión. La primera suele responder a una revisión administrativa o médica, mientras que la segunda únicamente puede determinarse mediante los procedimientos previstos en la legislación. Incluso, criterios publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocen que los pensionados cuentan con mecanismos legales para impugnar una suspensión cuando consideran que afecta sus derechos.

¿Qué pasa si detectan una irregularidad?

Cuando el IMSS identifica inconsistencias en alguno de estos expedientes, puede solicitar información complementaria o documentación adicional antes de resolver el caso. Mientras se desarrolla ese proceso, el depósito de la pensión podría suspenderse de forma temporal, dependiendo de la naturaleza de la observación.

De acuerdo con especialistas en seguridad social, muchas de estas situaciones pueden resolverse cuando el beneficiario acredita la información requerida. Por ello, una revisión administrativa no debe interpretarse como la pérdida definitiva del derecho a la pensión, sino como un procedimiento para verificar que el beneficio continúa cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.

¿Qué hacer si el depósito no llega?

Si el pago no se refleja en la fecha habitual, lo más recomendable es verificar directamente con el IMSS el motivo de la suspensión antes de asumir que la pensión fue cancelada. El Instituto cuenta con áreas de Prestaciones Económicas y subdelegaciones donde los derechohabientes pueden conocer el estatus de su expediente y recibir orientación sobre los pasos a seguir.

Entre las acciones recomendadas se encuentran:

Acudir al área de Prestaciones Económicas o a la subdelegación del IMSS que administra el expediente.

o a la subdelegación del IMSS que administra el expediente. Solicitar información sobre la causa que originó la suspensión del depósito.

Presentar la documentación o los datos que el Instituto requiera para aclarar las observaciones detectadas.

Dar seguimiento al procedimiento hasta que concluya la revisión y, en caso de que corresponda, se reanude el pago.

Si la suspensión obedece únicamente a una aclaración administrativa y el derecho a la pensión permanece vigente, el IMSS dispone de procedimientos para regularizar el expediente y continuar con el depósito de las mensualidades conforme a la resolución que emita la autoridad.

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