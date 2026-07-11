Guía PASO A PASO para pagar y descargar el acta de nacimiento: esto es lo que cuesta en Jalisco, Baja California y Querétaro

Solicitar un acta de nacimiento en la actualidad ya no implica acudir al Registro Civil o formarse en una ventanilla. Actualmente, el documento puede consultarse, pagarse y descargarse en línea desde el portal oficial de actas del Gobierno de México.

Sin embargo, y por más extraño que parezca, el costo por obtener este documento depende del estado donde fue registrada la persona, por eso en entidades como Jalisco, Baja California y Querétaro el monto cambia antes de finalizar el pago.

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¿Cuánto cuesta el acta de nacimiento en Jalisco, Baja California y Querétaro?

Para 2026, estos son los costos reportados para las tres entidades:

Jalisco: $95 pesos

Baja California: $239 pesos

Querétaro: $141 pesos

En Baja California puede haber montos distintos si el trámite se hace de forma presencial o mediante servicios estatales. En caso de descargar el acta en línea, lo más seguro es confirmar el costo directamente en el portal antes de pagar.

¿Qué necesitas para descargar el acta de nacimiento?

Antes de iniciar el trámite, la persona debe tener a la mano su información básica. La Plataforma Nacional del Registro Civil señala que se requiere, en primera instancia, una cuenta Llave MX

Respecto a los datos solicitados, estos son:

CURP

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Datos de filiación, como el nombre de la madre o padre

Tarjeta bancaria o línea de captura, según la forma de pago

Si no tienes la CURP a la mano, el sistema permite buscar el acta con datos personales. Sin embargo, antes de pagar se recomienda revisar bien la vista previa, ya que cualquier error en nombres, fechas o entidad debe aclararse antes de descargar el documento.

¡En el Gobierno de la Gente protegemos y reconocemos todas las identidades de género! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️



Todas las oficinas del Registro Civil en el estado están listas para acompañarte en el proceso de actualización de tu acta de nacimiento de acuerdo con tu identidad.

Estamos contigo💛🤍💜 pic.twitter.com/HUHkUONUpY — Secretaría de Derechos Humanos (@derechosgente) July 6, 2026

Paso a paso para pagar y descargar el acta de nacimiento

El trámite se realiza desde el portal oficial de actas del Gobierno de México o desde la Plataforma Nacional del Registro Civil. La ventaja es que puede hacerse desde casa y el archivo queda en formato PDF para guardarlo o imprimirlo cuando sea necesario.

El paso a paso es:

Entra al portal oficial de actas de nacimiento en línea

Inicia sesión con Llave MX

Elige “Acta de nacimiento en línea”

Captura la CURP o los datos personales

Revisa que la información sea correcta

Selecciona la forma de pago

Paga en línea con tarjeta bancaria o genera el formato para cubrirlo en bancos y establecimientos autorizados, según indique la línea de captura

Descarga el archivo PDF

Guarda una copia digital

De acuerdo con la plataforma oficial, el documento que se obtiene es una copia digital oficial del acta de nacimiento. Además, el tiempo de respuesta es inmediato y el acta no tiene vigencia, aunque algunos trámites pueden pedir una impresión reciente.

¿Qué revisar antes de pagar?

Antes de hacer el pago, revisa que los datos coincidan con el registro original. Esto ayuda a evitar aclaraciones posteriores o tener que iniciar otro trámite.

Antes de descargar, verifica:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Entidad de registro

Datos de filiación

Que el portal sea oficial

Que el monto corresponda a tu estado

La Plataforma Nacional del Registro Civil también cuenta con una opción para consultar la validez del acta digital mediante el folio del documento. Esta herramienta sirve para confirmar que la copia descargada sea auténtica.

Si el sistema no encuentra el acta o muestra errores, lo mejor es no pagar todavía. En ese caso, la persona puede revisar las opciones de captura, corrección o aclaración de actas en la Plataforma Nacional del Registro Civil, o contactar al Registro Civil del estado donde fue registrada para confirmar qué trámite corresponde.

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