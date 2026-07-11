Confirmado por la SETRAN de Jalisco: esta es la fecha límite de inscripción para el apoyo al transporte público para niños

El gobierno estatal abre una ventana adicional de registro para que las familias inscriban a sus hijos en el programa de movilidad escolar. La Secretaría de Transporte extiende el plazo para completar el trámite correspondiente a este beneficio dirigido a menores de entre 5 y 12 años para el transporte público.

Esta ampliación se suma al proceso de renovación que ya opera para otros grupos de usuarios en el estado. La plataforma de la Tarjeta Única ya gestionaba el subsidio para estudiantes y personas adultas mayores, y ahora incorpora una modalidad específica para la niñez.

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¿Cuál es la fecha límite del apoyo al transporte en Jalisco?

La Secretaría de Transporte confirma que el plazo de inscripción para el apoyo al transporte en Jalisco vence el 31 de agosto de 2026. Las familias que aún no completan el trámite cuentan con unas semanas adicionales para regularizar su registro.

Esta fecha corresponde a una prórroga del periodo original de registro, que ya había cerrado para otros grupos de usuarios. La dependencia decide extender el plazo únicamente para la modalidad dirigida a niñas y niños de 5 a 12 años.

Las autoridades no descartan cerrar la convocatoria de forma definitiva una vez cumplida la fecha. Por ello, recomiendan a las familias jaliscienses iniciar el registro cuanto antes para asegurar un lugar en el padrón de beneficiarios.

El registro para el apoyo al transporte en Jalisco cierra el 31 de agosto. (Imagen Ilustrativa)

¿Cuáles son los requisitos para el apoyo al transporte en Jalisco?

Para acceder al apoyo, los solicitantes deben contar previamente con la Tarjeta Única del estado de Jalisco. Este documento funciona como llave de acceso a los programas de movilidad y concentra los beneficios sociales vigentes en la entidad.

Requisitos para el trámite:

Tarjeta Única vigente del solicitante

CURP de la niña o el niño beneficiario

Comprobante de la cita generado en la plataforma

Presencia del menor el día de la entrega

El registro arranca de forma digital a través de la plataforma oficial de la Tarjeta Única. Ahí, padres, madres o tutores deben agendar una cita presencial y seleccionar la opción para agregar infantes de entre 5 y 12 años.

El sistema pide capturar la Clave Única de Registro de Población del menor para validar su identidad. Al finalizar el formulario, la plataforma genera un comprobante con los datos de la cita y confirma la fecha de atención presencial asignada.

¿Cómo se entrega la tarjeta del apoyo al transporte en Jalisco?

El día de la cita, el padre, madre o tutor legal debe presentarse puntualmente en el módulo elegido. Es obligatorio acudir acompañado del menor beneficiario para completar la entrega y activación del plástico.

La Secretaría de Transporte habilita distintos módulos de atención en el Área Metropolitana de Guadalajara. Entre los puntos disponibles destacan oficinas de gobierno y sedes específicas que atienden en un horario de ocho a dieciséis horas.

Módulos de atención en la ZMG:

Oficinas de Gobierno, José Guadalupe Zuno Hernández #2091, colonia Obrera

Secretaría de Igualdad Sustantiva, Miguel Blanco #883, Zona Centro

Módulos Juárez, Tetlán y San Juan de Dios

Micromódulos Periférico Norte, Periférico Sur, Ávila Camacho, Arcos de Zapopan y Central de Autobuses

Con esta ampliación, la dependencia busca sumar 15 mil nuevos registros a los 15 mil 256 que ya se validaron en la primera etapa. La meta estatal apunta a un padrón de 30 mil niñas y niños beneficiados con el apoyo al transporte en Jalisco, una cifra que las autoridades esperan alcanzar antes del cierre de agosto.

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