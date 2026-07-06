Confirmado en Querétaro: esta zona del estado tendrá acceso al agua potable

La Comisión Estatal de Aguas (CEA) consolidó el acceso formal al agua potable en la periferia de Querétaro, beneficiando a decenas de familias tras la entrega de contratos comerciales que regularizan el suministro en sus hogares.

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¿Qué comunidades de Querétaro tendrán acceso formal al agua potable?

El esquema de regularización avanza paulatinamente en los sectores vulnerables de Querétaro para integrar a los asentamientos que buscan un acceso digno y formal al servicio de agua potable. Las brigadas concretaron la entrega de los documentos en las siguientes demarcaciones:

Lomas de Menchaca: beneficia a un bloque inicial de 79 familias queretanas con la formalización del servicio de suministro hídrico.

beneficia a un bloque inicial de 79 familias queretanas con la formalización del servicio de suministro hídrico. Sector Peñuelas y Menchaca: ejecuta obras auxiliares para controlar más de 130 mil metros cúbicos de agua.

¿Cómo coordina la CEA la regularización de contratos en Lomas de Menchaca?

La firma de las altas de servicio requiere de una estrecha relación entre los liderazgos vecinales y los organismos operadores hídricos de Querétaro. La dependencia estatal distribuyó los expedientes de conexión formal a través del programa institucional CEA Contigo en tu Colonia. El vocal ejecutivo de la corporación, Luis Alberto Vega Ricoy, reconoció que la organización de los vecinos agilizó el trámite administrativo frente a las autoridades estatales.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri detalló que la escrituración definitiva de la tierra resulta indispensable para gestionar la llegada de drenaje, alumbrado público y pavimentación urbana. La falta de regularización frena el desarrollo de obras públicas en otras delegaciones de la capital, tal como ocurre en la comunidad de El Salitre, donde los residentes reportan fugas constantes de aguas negras en vialidades inconclusas.

¿Qué otra colonia de Querétaro recibió contratos de agua potable?

La Comisión Estatal de Aguas realizó la entrega de contratos de agua potable a habitantes de Fernando Macotela, en la colonia Eduardo Loarca, fortaleciendo el acceso a un servicio formal y brindando mayor tranquilidad a las y los usuarios.

💧 Realizamos la entrega de contratos de agua potable a habitantes de Fernando Macotela, en la colonia Eduardo Loarca, fortaleciendo el acceso a un servicio formal y brindando mayor tranquilidad a las y los usuarios. pic.twitter.com/sUT4qWJUIX — CEA Institucional (@cea_qro) June 30, 2026

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