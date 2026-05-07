Según la Dirección General del Registro Civil, existen 4 trámites gratuitos en el Estado de México (Edomex):

Registro oportuno de nacimiento en menores de 1 año

Registro extemporáneo y cumpliendo los requisitos previstos en la ley

Clave CURP para alta, baja, modificación y consulta

Registro de defunción

Sin embargo el “oportuno” en el registro de nacimiento tiene un costo cuando el servicio es a domiclio, esto de acuerdo con la página oficial de la Consejería Jurídica del Edomex.

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Durante este 2026, algunos padres tienen la duda de si la gratuidad en el registro de nacimiento también está condicionada a que sea durante los primeros 60 días del recién nacido, sin embargo el trámite no cuesta un solo peso cuando acudimos a las oficialías del Registro Civil.

¿Cuánto cuesta registrar a un recién nacido en Edomex?

De acuerdo con la tabla de costos del Registro Civil, para este año el acta de nacimiento de un recién nacido a domicilio tiene un costo de $493.00 pesos.

Registro de nacimiento en Edomex La tabla de costos está vigente desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2026. (Gobierno del Estado de México)

Asimismo, en caso de tener el registro pero querer copias certificadas, el costo va desde los $70 pesos impreso en papel bond o descargado de Internet, $107 pesos impreso en el Edomex, $122 pesos en otra entidad federativa, además que los precios varían según la región como lo marca la tabla.

Cabe destacar que, la primer copia certificada que saques, es completamente gratuita, sin embargo, las subsecuentes tienen los costos ya mencionados. Un tip que te podemos dar en adn Noticias es que, para evitar costos mayores, realices el trámite directamente en la Oficialía del Registro Civil más cercano a tu domicilio.

Requisitos para registrar a mi bebé en el Edomex

Certificado de Nacimiento expedido por el hospital o médico

Actas de nacimiento de los padres o tutores

Identificaciones oficiales de los padres o tutores

CURP de los padres o tutores