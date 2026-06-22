Es oficial en México, el acta de nacimiento podrá corregirse en línea: ¿desde cuándo aplica, requisitos y cómo hacerlo?

La corrección del acta de nacimiento podrá realizarse completamente en línea en México a partir del 22 de junio, permitiendo modificar errores de digitalización en el nombre o datos generales en solo cinco días hábiles.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) diseñó este mecanismo para evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse hasta su lugar de nacimiento para corregir sus documentos. José Antonio Peña Merino, titular de la dependencia, confirmó que el portal miregistrocivil.gob.mx agilizará el trámite de forma remota.

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¿Cuáles son los requisitos y el paso a paso para corregir tu acta de nacimiento en línea?

La Plataforma Nacional del Registro Civil solicita herramientas de autenticación electrónica vigentes para validar la identidad del solicitante. El procedimiento digital sustituye el esquema presencial anterior que requería hasta 30 días de espera para entregar una resolución.

El trámite se gestiona desde el hogar completando de forma estricta las siguientes fases del portal:

Crear una cuenta en Llave MX: registrar el usuario en la plataforma oficial de identidad digital del Gobierno Federal. Ingresar al apartado correspondiente: seleccionar la opción de “Corrección de registro de acta” en el menú del Registro Civil. Capturar los datos del titular: llenar los formularios con la información del acta y especificar detalladamente cuáles son los errores a corregir. Subir los documentos de soporte: adjuntar la identificación oficial vigente y el acta con error en archivos PDF, JPG o PNG de forma gratuita.

¿Qué otros trámites del Registro Civil se pueden resolver en la plataforma?

Esta plataforma concentra el 80 por ciento de los servicios registrales del país, incorporando una ventanilla de inteligencia artificial que opera las 24 horas del día. El sistema entrega confirmaciones digitales inmediatas una vez que el personal del Registro Civil valida los archivos adjuntos.

La base de datos centralizada unifica la gestión de documentos oficiales:

Corrección de actas de nacimiento.

Expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Certificación de CURP.

Captura de actas en sistema.

Aclaraciones administrativas.

Seguimiento de inscripción de sentencias.

Las copias certificadas corregidas se descargan directamente en formato digital para su impresión inmediata con plena validez jurídica. El Registro Civil coordina los esfuerzos con las oficialías de las 32 entidades federativas para mantener los servidores actualizados y garantizar la protección de los datos personales de la población en cada solicitud enviada.

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