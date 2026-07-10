Seguro de daños en viviendas del Infonavit: esto es lo que cubre, requisitos y cómo acceder

Una inundación, un incendio o incluso la caída de un árbol pueden dañar una vivienda de un momento a otro. En esos casos, quienes compraron su casa o departamento con un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden contar con el Seguro de Daños por Siniestro.

Sin embargo, el seguro tiene límites: solo aplica cuando el daño fue causado por un hecho repentino e imprevisto, y la vivienda fue comprada con un crédito vigente del Infonavit.

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¿Qué cubre el seguro de daños del Infonavit?

De acuerdo con el Infonavit, este seguro cubre afectaciones generadas por situaciones súbitas e imprevistas, como desastres naturales, accidentes u otros eventos contemplados en la póliza. Entre los casos más comunes están:

Terremoto

Inundación

Deslave

Incendio

Granizada o nevada

Huracán o ciclón

Tornado

Erupción volcánica

Explosión

Caída de árbol

Caída de objetos desde un avión

Además, el Instituto señala que la aseguradora puede clasificar el daño como pérdida parcial o pérdida total. Esa diferencia es importante porque de ella depende el tipo de apoyo que recibirá la persona acreditada.

¿Qué pasa si el daño es parcial o total?

Si la vivienda tiene daños, pero aún puede habitarse, se considera pérdida parcial. En ese caso, el seguro puede entregar un monto para reparar la afectación, de acuerdo con la gravedad del daño.

Según la información oficial del Seguro, el apoyo se entrega mediante una orden de pago DAP, que sirve para cobrar el monto de reparación en cualquier sucursal HSBC. Después, el Infonavit puede verificar que la reparación se haya realizado en un plazo de 60 días naturales.

En cambio, si la vivienda queda inhabitable, puede determinarse pérdida total con base en el dictamen de Protección Civil. En estos casos, el seguro puede cubrir la liquidación del crédito hipotecario y, si la póliza lo permite, entregar una indemnización.

¿Qué otros apoyos puede incluir?

Además de la reparación de la vivienda, el seguro contempla apoyos adicionales en ciertos casos. Estos dependen del dictamen de la aseguradora y de la gravedad del siniestro.

Entre ellos están:

Apoyo para remoción o demolición de escombros

Apoyo para renta, si la vivienda fue declarada inhabitable

Apoyo por enseres domésticos

El apoyo por enseres aplica para algunos objetos del hogar dañados durante el siniestro y puede ser de hasta $25 mil pesos. En el caso de la remoción de escombros, la cobertura puede llegar hasta el 10% del monto del daño determinado por el ajustador.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

Para solicitar el Seguro de Daños por Siniestro, la persona acreditada debe cumplir con estas condiciones:

Tener un crédito hipotecario vigente con Infonavit

Estar al corriente en los pagos

Reportar el daño dentro de los dos años posteriores al siniestro

Si el crédito tiene atrasos, primero debe regularizarse. Según el caso, también puede firmarse un convenio de regularización en el área de Cartera. El beneficio no aplica para créditos Mejoravit y, en Cofinavit, solo cubre la parte financiada por el Infonavit.

¿Cómo se solicita el seguro de daños?

El Infonavit señala que la persona acreditada debe presentar primero el aviso de daños. Con ese reporte, el Instituto notifica a la aseguradora para que un ajustador visite la vivienda y revise las afectaciones.

Para un siniestro individual, el infonavit solicita:

Identificación oficial vigente

Croquis de ubicación de la vivienda

Fotografías de los daños

Estado de cuenta del crédito Infonavit

Teléfono fijo y móvil

Presupuesto estimado de reparación

Acta del Ministerio Público, Bomberos o Protección Civil, según el caso

Si el siniestro afectó a varias viviendas, se considera masivo. En ese caso, la persona deberá proporcionar:

Nombre

Número de crédito

Dirección exacta de la vivienda

Teléfonos de contacto

El trámite debe hacerse directamente ante el Infonavit. Para dudas, se puede llamar a Infonatel al 800 008 3900 desde cualquier parte del país, o al 55 9171 5050 en la Ciudad de México.

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