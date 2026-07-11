Muere a los 25 años el futbolista de Sudáfrica Jayden Adams

La mañana de este sábado el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) dio a conocer que el futbolista de la Selección de Sudáfrica, Jayden Adams falleció a los 25 años.

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¿De qué murió Jayden Adams?

El SAFPU informó que el centrocampista del Mamelodi Sundowns y de Bafana Bafana, Jayden Adams falleció. Además, enviaron sus condolencias a su familia y compañeros de equipo y al país en general pues era un jugador talentoso y un orgulloso servidor de este deporte.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte. Sin embargo, la policía sudafricana informó que se abrió una investigación luego de que su cuerpo fuera hallado sin vida en una vivienda de Ciudad del Cabo.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie lamentó el fallecimiento de Jayden Adams a quien describió como uno de los talentos más brillantes del futbol nacional.

¿Quién era Jayden Adams?

Jayden Adams nació el 5 de mayo de 2001 en Sudáfrica y desde muy joven se interesó en el futbol y su carrera profesional despegó cuando se unió al Stellenbosch FC donde destacó por su capacidad para recuperar balones y llegar al área rival.

En el verano de 2025 se unió a los Mamelodi Sundowns uno de los equipos más importante de Sudáfrica. Cabe mencionar que hace unas semanas había muerto su abuela Marianna Adams.

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