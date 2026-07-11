Adiós a las licencias y 30 días de espera: cambia el trámite para abrir tiendas de abarrotes y barberías en México

Cientos de comerciantes en México enfrentan cada año el mismo obstáculo cuando intentan abrir una tienda de abarrotes o una barbería, un proceso que históricamente exige semanas de espera y decenas de documentos ante la autoridad municipal. Ahora, el gobierno federal introduce un esquema digital que cambia por completo ese camino y reduce el trámite a minutos frente al esquema anterior.

La novedad se apoya en el Registro Único de Identidad Digital y en una plataforma que integra avisos electrónicos en lugar de licencias tradicionales. El esquema ya está activo en múltiples estados del país y forma parte de una estrategia federal que busca simplificar cientos de trámites para pequeños negocios.

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¿Cómo cambia el trámite para abrir negocios en México?

El nuevo esquema sustituye siete licencias por avisos digitales y conserva una sola licencia exclusiva para giros que venden bebidas alcohólicas. Al completar el registro, el propietario recibe un acuse digital que sirve como comprobante ante cualquier verificación y respalda el pago de derechos hecho en línea.

El catálogo autorizado contempla más de 200 giros de bajo impacto, entre ellos papelerías, ferreterías, mercerías, fruterías y estéticas. Para acceder al sistema, los interesados deben registrarse en el RUID con identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y acta de nacimiento.

El municipio de Tulancingo, en Hidalgo, habilitó un módulo de atención física para quienes prefieren orientación presencial durante el registro digital. El espacio opera de lunes a viernes en horario matutino y comparte sede con el Centro Cultural Ricardo Garibay, donde personal capacitado acompaña el llenado de la solicitud paso a paso.

La nueva plataforma federal sustituye licencias por avisos digitales en México. (Karen Ortega/adn40)

¿Dónde ya funciona el nuevo trámite en México?

La plataforma opera desde abril de 2026 y ya está activa en 105 municipios del país, según confirmó el gobierno federal. La meta oficial es extenderla a los 32 estados antes de que concluya el año en curso, de acuerdo con la información difundida por la autoridad.

Para negocios de mayor complejidad, el gobierno impulsa además la Ventanilla Digital de Inversiones, que concentra cinco trámites distintos en un solo lugar. El sistema ya opera en 18 entidades federativas e integra permisos de uso de suelo, impacto ambiental y protección civil.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reporta un avance del 60% en su estrategia general de simplificación, con 1,711 trámites eliminados y 3,497 procedimientos ajustados en la Administración Pública Federal.

Peña Merino, titular de la dependencia, describe el esfuerzo como el mayor programa de simplificación en la historia reciente del país, aunque el gobierno aún no define una fecha exacta para cubrir la totalidad del territorio nacional.

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