Crédito Infonavit para trabajadoras del hogar: requisitos, monto y cómo solicitarlo en 2026

Las trabajadoras del hogar también pueden ser beneficiarias de un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Sin embargo, y como todo solicitante, necesitan estar registradas de manera formal.

Para eso, la persona empleadora debe dar de alta a la trabajadora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con ese registro también se activa su inscripción al Infonavit. Ese dinero se forma con las aportaciones de la persona empleadora, por lo que no debe quitarse del sueldo ni cobrarse aparte.

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¿Quiénes pueden solicitar el crédito Infonavit?

El crédito está dirigido a trabajadoras del hogar que aparecen como derechohabientes, tienen relación laboral formal y cumplen con la precalificación del Instituto. Para saber si ya pueden iniciar, deben entrar a Mi Cuenta Infonavit y revisar sus puntos.

Los requisitos principales son:

Tener al menos 100 puntos Infonavit

Contar con empleo formal vigente

Estar registrada ante el IMSS

Tener seis meses continuos de cotización

Contar con ahorro en la Subcuenta de Vivienda

Tener cuenta en una Afore

No tener otro crédito Infonavit vigente

El alta ante el IMSS debe hacerla la persona empleadora desde el inicio de la relación laboral. Además, cada empleador debe cubrir las cuotas según el salario y los días trabajados.

¿Cuánto puede prestar Infonavit?

Según el Instituto el monto no es igual para todas las trabajadoras. El Infonavit calcula el crédito según:

la edad

salario registrado

ahorro en la Subcuenta de Vivienda

capacidad de pago

condiciones del financiamiento

La cantidad exacta debe revisarse en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección de precalificación y puntos.

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¿Cómo hacer una simulación del crédito Infonavit?

Antes de iniciar, la trabajadora puede usar el simulador oficial para tener una referencia del crédito. El cálculo se hace en el portal del Infonavit.

Como ejemplo, con un sueldo mensual de $8,000 pesos y 27 años, el simulador muestra un crédito de hasta $345,923.73 pesos, con pagos aproximados de $1,553.54 al mes y plazo de 30 años.

¿Cómo sumar crédito con otra persona?

Las trabajadoras del hogar también pueden usar Unamos Créditos Infonavit, una opción que permite juntar el financiamiento con otra persona derechohabiente. De acuerdo con el Infonavit, este esquema puede hacerse con:

Pareja

Familiar

Amiga o amigo

Corresidente

Compañera o compañero de vivienda

Antes de elegir esta opción, ambas personas deben revisar cuánto les presta Infonavit, qué porcentaje de la vivienda tendrá cada una y cómo se dividirán las obligaciones de pago.

¿Qué documentos se necesitan?

Para iniciar el trámite, Infonavit pide documentos personales y datos de la vivienda. Los básicos son:

Solicitud de inscripción de crédito

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

RFC o cédula fiscal

Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE

Si se usa Unamos Créditos, la otra persona también deberá presentar su documentación.

¿Cómo solicitar el crédito Infonavit?

El paso a paso básico es:

Entrar a Mi Cuenta Infonavit

Revisar precalificación y puntos

Confirmar el monto disponible

Tomar el curso “Saber más para decidir mejor”

Elegir vivienda

Solicitar avalúo

Integrar documentos

Agendar cita, si el sistema lo indica

Si la trabajadora deja de cotizar, el ahorro en la Subcuenta de Vivienda no desaparece, pero su puntaje y monto disponible pueden cambiar. En ese caso, deberá revisar otra vez su precalificación antes de iniciar el trámite.

Además del crédito para comprar vivienda, Infonavit cuenta con Mejoravit Solo para Ti, una opción dirigida a quienes buscan hacer mejoras, reparaciones o remodelaciones en su casa.

La solicitud puede iniciarse en línea desde Mi Cuenta Infonavit o de manera presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI), mediante cita. Para dudas, las trabajadoras pueden llamar a Infonatel al 55 9171 5050 desde la Ciudad de México o al 800 008 3900 desde cualquier parte del país. También pueden ubicar el CESI más cercano en el portal oficial.

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