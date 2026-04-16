Las actas de nacimiento, matrimonio o defunción son documentos importantes que se deben de tener en casa, pues son requisito para diversos trámites en México.

Afortunadamente, hoy en día no es necesario que acudas a las oficinas del Registro Civil para conseguirlas, pues ya se pueden tramitar en línea fácil y rápido. Te contamos cómo puedes descargarla en PDF.

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¿Cómo descargar un acta de nacimiento con folio? Paso a paso

Para descargar cualquier acta que requieras en línea únicamente necesitas algunos datos sencillos, entre ellos el folio. De acuerdo con el sitio web del Gobierno de la Ciudad de México, para descargar tu acta de nacimiento en línea debes de contar con una cuenta Llave CDMX. Después debes de seguir estos sencillos pasos:

Ingresa a: https://actas.cdmx.gob.mx Entra con tu cuenta Llave CDMX, en caso de no tenerla podrás generar una Da click en “Tramitar acta” Selecciona el tipo de acta que deseas obtener (nacimiento, matrimonio, defunción) Ingresa la información solicitada: tu CURP o datos personales (nombre, fecha de nacimiento, etc.). Revisa minuciosamente que los datos del acta estén correctos Realiza tu pago en línea o bien, descarga el formato de pago para realizarlo en bancos o tiendas de autoservicio Descarga tu acta en formato PDF

¿Cómo puedo descargar mi acta de nacimiento desde mi celular?

La mejor parte es que este trámite también se puede realizar desde tu celular. Solo ingresa al sitio: miregistrocivil.gob.mx o www.gob.mx/acta.nacimiento.

Desde ahí podrás seguir los mismos pasos que se aplican cuando sacas tu acta de nacimiento desde tu computadora. Recuerda que, a partir de 2025, contar con tu Llave MX es esencial para realizar cualquier trámite de gobierno.

¿Cómo puedo tramitar un acta de nacimiento en línea en Tabasco?

Si vives en Tabasco y necesitas obtener tu acta de nacimiento, por ejemplo, para tramitar tu CURP Biométrica, vigente desde 2026, lo puedes hacer en línea ingresando al sitio: http://tabasco.gob.mx.

Si quieres realizar el trámite de forma presencial, te recomendamos solicitar una cita en la página del Registro Civil, en el horario que desees. No olvides llevar una copia del acta que deseas tramitar.

¿Cuánto cuesta descargar mi acta de nacimiento en línea?

El costo de las actas de nacimiento, defunción y matrimonio es distinto en cada una de las entidades de la República Mexicana. En el caso de la CDMX, tiene un costo de $98 pesos.

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