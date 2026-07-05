Presentan iniciativa en Baja California para aplicar megadescuento del 50% en licencias de conducir a este grupo de personas

Obtener la licencia de conducir podría ser más accesible para más personas en Baja California. Y es que gracias a una iniciativa presentada en el Congreso local, se pidió analizar la extensión de un descuento del 50% para conductoras y conductores mayores de edad que residan en el estado durante este año.

Sin embargo, no se trata de un descuento automático ni aprobado de forma definitiva, sino de un exhorto para que las autoridades estatales analicen su viabilidad.

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¿Por qué se busca ampliar el apoyo en licencias?

En una reciente sesión del Congreso de Baja California, la diputada Michel Sánchez Allende colocó sobre la mesa el tema de las licencias de conducir, mencionando que la iniciativa no solo se centra en reducir el costo del trámite, sino también en reforzar la cultura vial.

La propuesta también plantea:

atender multas

recargos

la supervisión de escuelas de manejo

La intención es que más conductoras y conductores puedan regularizarse, pero sin dejar fuera la capacitación. En ese sentido, el exhorto pide revisar que las escuelas de manejo con convenio estatal ofrezcan una preparación teórica y práctica adecuada.

Con esto, el Congreso busca facilitar que más personas manejen con licencia vigente, pero también fortalecer una conducción más responsable.

¿Por qué se planteó este apoyo?

El Congreso relacionó la propuesta con la necesidad de promover la regularización y reforzar la seguridad vial. De acuerdo con datos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, entre el 1 de enero y el 19 de abril de 2026 se registraron 3 mil 236 accidentes de tránsito en la ciudad.

En ese mismo periodo se levantaron 3 mil 321 infracciones por conducir sin haber obtenido licencia o por no portarla. También se reportó que la imprudencia de la persona conductora estuvo presente en 2 mil 12 accidentes, mientras que el exceso de velocidad, no respetar señalamientos y usar el celular al manejar siguen entre las causas de siniestros.

Previo a la propuesta de la diputada Sánchez Allende, el gobierno de Baja California puso en marcha un programa de descuentos en la licencia de conducir para jóvenes. La estrategia, que cerró su convocatoria en semanas anteriores, también incluyó la facilitación de talleres para hacer efectivo el descuento de hasta el 100% para algunas personas.

Mientras se define si el apoyo avanza, las personas interesadas pueden revisar la Ventanilla BC, donde el Gobierno de Baja California concentra los trámites de expedición, revalidación y reposición de licencias de conducir. También pueden consultar el sistema estatal de citas antes de acudir a una oficina de Recaudación de Rentas.

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