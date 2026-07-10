Cambia la verificación vehicular en Edomex: detecta fallas que antes pasaban desapercibidas y ya rige desde julio 2026

Los automovilistas del Estado de México enfrentan un cambio inesperado en el trámite de verificación que aplica desde el segundo semestre de 2026 en toda la entidad. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible confirma que el sistema incorpora una tecnología capaz de detectar irregularidades que antes pasaban completamente desapercibidas para los inspectores de los verificentros mexiquenses.

El cambio forma parte de una estrategia más amplia contra la corrupción dentro de los centros de verificación autorizados que operan en el territorio mexiquense durante todo el año. La dependencia estatal detalla en un documento oficial publicado recientemente las condiciones exactas que determinarán si un vehículo aprueba el trámite o queda fuera del proceso ambiental este año.

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¿Cómo detecta el Estado de México las fallas ocultas en la verificación vehicular?

El nuevo Sistema de Diagnóstico a Bordo revisa de forma directa la computadora interna del vehículo durante toda la prueba de verificación. La herramienta permite vigilar de manera constante que las piezas que controlan la contaminación funcionen correctamente antes de emitir cualquier resultado.

El sistema identifica si el propietario borró códigos de falla justo antes de acudir al verificentro para ocultar una descompostura mecánica. Si el equipo detecta que los errores fueron eliminados poco antes de la cita, el vehículo queda automáticamente rechazado, sin posibilidad de aprobar ese mismo día.

La revisión también alcanza al convertidor catalítico, una pieza clave para controlar las emisiones del vehículo. Cuando el sistema detecta baja eficiencia en esta pieza, el propietario debe sustituirla en un taller autorizado antes de volver a intentar la verificación.

Verificacion vehicular en el Edomex 2026 Cómo quedaron los precios de la verificación vehicular en Edomex (Yael Toribio | adn Noticias)

¿Qué requisitos debe cumplir un vehículo para pasar la nueva revisión en Edomex?

Los conductores del Estado de México ya no solo enfrentan una inspección visual y de emisiones, sino un análisis directo del reporte que genera la propia computadora del auto. Esta forma de verificar basa el resultado en datos que el vehículo mismo entrega, sin margen para maquillar una falla.

Para obtener el holograma cero o doble cero, el vehículo debe cumplir con:

No presentar códigos de falla activos

Contar con los monitores del sistema completos

Comprobar que los dispositivos anticontaminantes no han sido modificados

Cumplir con estos tres puntos técnicos evita un rechazo inmediato en el verificentro. El objetivo de la autoridad ambiental es asegurar que los autos realmente no contaminen de más, más allá de lo que a simple vista parezca en la revisión tradicional.

La recomendación para los automovilistas del Estado de México es llevar el vehículo a mantenimiento antes de su cita y evitar así cualquier sorpresa el día de la verificación.

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