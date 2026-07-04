Jalisco toma una medida urgente para solucionar la crisis de la mala calidad del agua

El Gobierno de Jalisco anunció una inversión inicial de 5 mil millones de pesos para ejecutar 31 obras críticas destinadas a sanear el agua turbia y contaminada que reciben más de 200 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿En qué consiste el plan integral que puso en marcha Jalisco para resolver la crisis de la calidad del agua potable?

El Gobierno de Jalisco reconoció que la crisis de la calidad del agua es un “problema real e histórico” y que se ha agravado en el último tiempo principalmente por la falta de inversión en infraestructura hídrica durante más de dos décadas. En este contexto, y ante el pedido desesperado de los habitantes de al menos 200 colonias que reciben agua contaminada o turbia en sus hogares, el jefe de Gabinete Alberto Esquer Gutiérrez anunció que ya está en marcha la estrategia para corregir el rezago de las redes de distribución mediante acciones de ejecución inmediata en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

Las labores de ingeniería civil priorizan la modernización de los siguientes centros de distribución:

Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle: renueva un complejo de 70 años de antigüedad para elevar su capacidad a 2 mil 500 litros por segundo.

renueva un complejo de 70 años de antigüedad para elevar su capacidad a 2 mil 500 litros por segundo. Sistema La Calera: edifica una planta de bombeo avanzada y la segunda etapa del acueducto hacia el municipio de Tlajomulco.

edifica una planta de bombeo avanzada y la segunda etapa del acueducto hacia el municipio de Tlajomulco. Colector de Villa Fontana: intercepta descargas de desecho para frenar la contaminación en el canal Las Pintas y el Arroyo Seco.

¿Qué dependencias coordinan la inversión en Jalisco para sanear el agua?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ordenó la instalación de una mesa ejecutiva interdisciplinaria permanente para evaluar de forma semanal el avance de las metas planteadas. El director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, encabeza las brigadas de limpieza profunda en los tanques de retrolavado y las redes de abasto antiguo.

Tenemos un anuncio muy importante para la población del área metropolitana de Guadalajara. pic.twitter.com/K4N7nAoUA0 — Alberto Esquer (@AlbertoEsquerG) June 29, 2026

El jefe de Gabinete del gobierno estatal, Alberto Esquer Gutiérrez, confirmó que los trabajos beneficiarán a más de tres millones 150 mil habitantes, con resultados visibles en el corto plazo. Las comisiones del Congreso local evalúan de forma paralela una bolsa complementaria de 20 mil millones de pesos para consolidar el nuevo Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara mediante un esquema mixto.

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