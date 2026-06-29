Entregan tarjeta de salud en Corregidora: requisitos y descuentos para mujeres

En Corregidora, la Secretaría de la Mujer entregará la Tarjeta de Beneficios A Paso Firme: Si me cuido, nos cuidamos, un apoyo dirigido a mujeres del municipio. A través de este programa, las beneficiarias podrán acceder a servicios médicos privados con descuentos con la finalidad de tener una opción más para cuidar su salud.

La entrega se realizará este lunes 29 de junio en Santa Bárbara, donde se instalará el punto de recepción para las mujeres previamente registradas a partir de las 17:00 horas.

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¿Qué beneficios tiene la tarjeta de salud para mujeres de Corregidora?

La Tarjeta de Beneficios A Paso Firme funciona como una credencial para obtener descuentos en servicios médicos privados. De acuerdo con la información oficial del municipio de Querétaro, los descuentos pueden ir del 20% al 70%, según el servicio y el prestador participante.

Los descuentos pueden aplicar en:

consultas médicas

clínicas privadas

hospitales

estudios de laboratorio

estudios de gabinete

otros servicios médicos particulares

Antes de agendar o pagar algún servicio, las beneficiarias deberán confirmar directamente el porcentaje de descuento, la vigencia y las condiciones de uso, ya que el monto final puede cambiar según la clínica, hospital o laboratorio.

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta de Beneficios A Paso Firme?

Pueden solicitarla:

mujeres mayores de 18 años

habitantes del municipio de Corregidora

madres de familia, en caso de que también quieran registrar a sus hijas o hijos menores de edad

¿Cómo registrarse para recibir la tarjeta de salud?

El registro se puede hacer paso a paso de la siguiente manera:

Ingresa al formulario oficial: https://forms.gle/JUX3CN8nAcv7vfaJ6 Escribe tu nombre completo y fecha de nacimiento Captura tu CURP y datos de contacto Señala si tienes hijas o hijos menores de edad Revisa que todos los datos estén correctos antes de enviar el formulario Acude a la entrega con las copias solicitadas

Es importante llenar bien la información, ya que cualquier error puede complicar la entrega de la tarjeta o la validación de los datos durante el evento.

¿Qué documentos piden para entregar la tarjeta?

Los documentos solicitados son:

copia de la credencial para votar del INE

copia del acta de nacimiento de hijas o hijos menores de edad, solo si aplica

Estos documentos deberán presentarse el día de la entrega, por lo que se recomienda llevar las copias listas antes de llegar al evento.

¿Dónde será la entrega de tarjetas en Corregidora?

La entrega de la tarjeta se realizará en Santa Bárbara, dentro del municipio de Corregidora. La Secretaría de la Mujer pidió a las asistentes llegar antes del inicio del evento para realizar la recepción correspondiente:

Fecha: lunes 29 de junio.

lunes 29 de junio. Lugar: explanada de la parroquia, a unos metros de las canchas de basquetbol

explanada de la parroquia, a unos metros de las canchas de basquetbol Recepción: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Inicio del evento: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Costo del trámite: gratuito.

¿Dónde se pueden consultar los descuentos de la tarjeta?

La ficha oficial del trámite no incluye un directorio público con nombres de clínicas, hospitales o laboratorios participantes.

Sin embargo, señala que las mujeres interesadas pueden acercarse a la Secretaría de la Mujer de Corregidora o comunicarse al teléfono 442 209 6000, extensión 2082, en un horario de atención de 8:30 a 16:30, para solicitar el servicio y confirmar en qué servicios médicos aplica el descuento. Para mayor información seguir la página oficial de la Secretaría Municipal de la Mujer de Corregidora en Facebook

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