Ni El Marqués ni Juriquilla: este municipio de Querétaro ya tiene 8 cajeros inteligentes para pagar predial y agua

Hacer pagos municipales en Corregidora ya no dependerá solo de una ventanilla. Ahora, con 8 nuevos cajeros inteligentes distribuidos en distintos puntos de la ciudad, las personas podrán realizar pagos como el predial, el agua y las contribuciones municipales con mayor facilidad

Sin embargo, y aunque los cajeros en Querétaro buscan hacer más rápido el proceso, cada pago se registra con una referencia distinta dentro del sistema.

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¿Qué dato necesitas para usar los cajeros?

Antes de usar el cajero, es importante tener a la mano la información que pide cada trámite disponible:

Predial: clave catastral.

clave catastral. Contribuciones municipales: código de barras del pase de caja o número de folio.

código de barras del pase de caja o número de folio. Recibo de agua de la CEA: código de barras del documento.

También se puede elegir entre distintas formas de pago:

Efectivo

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Las 8 sedes con cajeros inteligentes

Los módulos fueron colocados en distintos puntos de Corregidora para acercar el servicio a más colonias y comunidades. Las sedes confirmadas son:

CAM El Pueblito

CAM Candiles

Centro Cultural Tejeda

Centro de Desarrollo Humano Los Olvera

Delegación Santa Bárbara

Centro de Desarrollo Humano La Negreta

Delegación Charco Blanco

Juzgados Cívicos

Antes de acudir, se recomienda revisar el horario de la sede en los canales oficiales del Municipio de Corregidora o llamar al CAM, ya que no se ha informado si todos los cajeros operan las 24 horas.

¿Qué hacer después de pagar?

Una vez realizado el pago, es importante conservar el comprobante que entregue el cajero. Ese recibo puede servir en caso de aclaraciones posteriores o si el usuario necesita comprobar que el trámite quedó cubierto.

También se recomienda revisar que los datos del pago coincidan con el recibo, pase de caja o clave utilizada. Esto es importante sobre todo en pagos de predial o adeudos municipales, donde un error en la referencia puede generar aclaraciones posteriores.

¿Cuándo sí acudir a ventanilla?

Los cajeros ayudan a resolver pagos básicos, pero no sustituyen todos los trámites presenciales. Si una persona necesita corregir datos, aclarar un adeudo, solicitar un descuento o revisar un caso especial, lo más seguro es acudir directamente al área municipal correspondiente.

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