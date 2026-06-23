Confirmado en Guanajuato: ya inició el pago de los $3 mil pesos de la Tarjeta Rosa y depositarán hasta este día de junio

El primer pago de la Tarjeta Rosa en Guanajuato ha comenzado a llegar para miles de beneficiarias, siendo a finales de este mes el día límite para recibir dicho apoyo.

Sin embargo, y de acuerdo con la Secretaría del Nuevo Comienzo, antes de consultar el saldo o intentar usar el dinero, hay un paso que no deben dejar pasar: la tarjeta tiene que estar activa para que el recurso pueda aprovecharse sin contratiempos

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¿Hasta qué día es el depósito de la Tarjeta Rosa y por qué debe estar activa?

Según autoridades guanajuatenses, el primer depósito de la Tarjeta Rosa comenzó a dispersarse el día 23 de junio, y continuará hasta el martes 30 de junio con asignación aleatoria. En esta entrega, las beneficiarias recibirán $3 mil pesos. Además, el programa contempla un segundo pago durante 2026, por lo que el apoyo total puede llegar hasta $6 mil pesos para quienes cumplan con las condiciones establecidas.

Para poder usar el dinero, la tarjeta debe estar activa antes de la fecha de pago. Lo anterior permite consultar el saldo depositado, retirar efectivo o pagar directamente con el plástico, por lo que las beneficiarias también deben revisar que su NIP funcione correctamente.

¿Cómo descargar la aplicación Tarjeta Rosa?

Para descargarla de forma segura, deben seguir estos pasos:

Abrir Google Play o App Store, según el tipo de celular. Buscar la aplicación como Tarjeta Rosa. Verificar que corresponda al Gobierno del Estado de Guanajuato. Instalarla y mantener activo el número de teléfono registrado en el programa.

Además, se debe revisar que los datos registrados sean correctos y evitar compartir información personal con terceros. Si hay dudas sobre el apoyo, lo mejor es consultar los canales oficiales de la Secretaría del Nuevo Comienzo y no recurrir a gestores ni páginas no verificadas.

¿Dónde se podrá usar el apoyo?

Además del apoyo económico, la Tarjeta Rosa cuenta con beneficios adicionales para las beneficiarias, entre ellos:

asistencia médica

apoyo dental

asesoría legal

asistencia vial

apoyo en el hogar

cobertura funeraria

¿Qué hacer si hay problemas con la tarjeta?

Si la beneficiaria tiene problemas con el NIP, no puede consultar saldo, detecta cargos no reconocidos o enfrenta algún inconveniente con la cuenta, debe revisar los canales oficiales antes de la fecha de pago.

Para dudas generales, las beneficiarias pueden consultar el Portal Social de Guanajuato, el sitio oficial de la Secretaría del Nuevo Comienzo y las redes verificadas de la dependencia. También está disponible la página de Cita Tarjeta Rosa, donde las usuarias pueden ingresar con CURP y folio cuando necesiten revisar información relacionada con su tarjeta.

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