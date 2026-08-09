Retirarán la licencia de conducir en el Edomex por hasta 6 meses a todos los automovilistas que acumulen tres de estas infracciones comunes en un año

Automovilistas del Edomex pierden el derecho a manejar si acumulan esta cantidad de infracciones en un año: tres multas que superen tres veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA, equivalente a $351.93 pesos) bastan para que las autoridades retiren la licencia de conducir. La suspensión llega hasta 6 meses a todos los conductores que reincidan dentro de ese plazo.

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¿Cuándo empieza a aplicar la suspensión de la licencia de conducir en el Edomex?

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) aplica la sanción en automático desde el momento en que un conductor acumula la tercera infracción grave dentro de los últimos 12 meses.

No existe un plazo de gracia adicional: basta que la suma de las tres multas rebase tres veces la UMA ($351.93 pesos) para que arranque el proceso de suspensión. El fundamento está en el artículo 48, fracción I, del Reglamento de Tránsito del Estado de México, ubicado en el Capítulo III sobre suspensión y cancelación de licencia

El conductor recibe una notificación formal previa antes de que el trámite avance a la etapa de retiro físico de la licencia de conducir en las oficinas de la Semov. Ese aviso detalla el número de infracciones acumuladas y el monto exacto que rebasó el límite marcado por la UMA.

Una vez notificada la suspensión, el titular entrega el documento en un plazo breve y queda impedido para tramitar una licencia nueva mientras dure el castigo. Los seis meses corren de manera continua, sin importar si el conductor cambia de municipio dentro del Edomex.

Tres infracciones en un año bastan para la suspensión en el Edomex.

¿Qué infracciones suman para la suspensión de la licencia en el Edomex?

Cualquier infracción que la autoridad sancione con un monto superior a tres veces la UMA entra en el conteo oficial, sin importar si ocurre en territorio municipal o en vialidades estatales del Edomex. Rebasar el límite de velocidad en zonas escolares y conducir bajo el influjo del alcohol figuran entre las faltas más comunes que alcanzan ese monto.

El sistema de la Semov suma las infracciones de forma acumulativa, aunque el conductor pague cada multa por separado y en tiempo. Pagar no borra el registro: la infracción cuenta para el límite de tres faltas graves en un año, aunque la deuda quede saldada.

La recomendación de la Semov es simple: evitar la acumulación de tres faltas graves dentro de los mismos 12 meses y liquidar cada multa antes de que el monto acumulado alcance el tope de la UMA. Un conductor con licencia vigente puede consultar su historial de infracciones en las oficinas o el portal oficial de movilidad del Edomex.

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