Viva Aerobús está ofreciendo vuelos desde Querétaro a partir de $122 pesos: destinos, fechas y cómo aplicar a la oferta

La aerolínea mexicana Viva Aerobús lanzó una serie de tarifas desde 122 pesos para la ruta que conecta el Aeropuerto Internacional de Querétaro con la ciudad de Monterrey.

Sin embargo, el costo final del viaje puede incrementarse debido al tipo de tarifa seleccionada y a cargos obligatorios como la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), la cual no está incluida en el precio promocional.

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¿Qué otros cargos se aplican al boleto de 122 pesos?

De acuerdo con la promoción de Viva Aerobús, la tarifa base para un viaje redondo entre Querétaro y Monterrey parte desde los 122 pesos.

Sin embargo, a este monto se suma la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), un cargo obligatorio que deben cubrir todos los pasajeros por el uso de las instalaciones aeroportuarias.

En el ejemplo consultado para el viaje redondo Querétaro-Monterrey, los cargos adicionales fueron los siguientes:

TUA: 1,130 pesos.

Considerando este cargo, el costo final de un viaje redondo entre Querétaro y Monterrey asciende a aproximadamente 1,252 pesos.

¿Qué beneficios incluye el boleto de avión de 122 pesos de Querétaro a Monterrey?

La tarifa de 122 pesos corresponde a la modalidad Zero de Viva Aerobús e incluye los siguientes beneficios:

Tarifa Zero

Un artículo personal que debe colocarse debajo del asiento

No incluye equipaje documentado

No contempla cambios de vuelo dentro de la tarifa

Quienes deseen viajar con mayor comodidad también pueden contratar servicios adicionales, como la selección de asiento:

Asiento Regular / Pasillo o Ventana estándar: alrededor de 398 pesos.

Asiento Upfront (filas delanteras para descender rápido): aproximadamente 397 pesos.

Asiento Space+ / Space++ (mayor espacio entre piernas o salidas de emergencia): entre 524 y 637 pesos.

Asiento VIP Priority (primeras filas con abordaje prioritario): hasta 781 pesos.

De Querétaro a Monterrey por apenas 122 pesos. La promoción incluye el paquete Zero. (Viva Aerobus)

Asimismo, la aerolínea ofrece tarifas superiores que incluyen más equipaje y beneficios adicionales:

Tarifa Switch - 316 pesos

Incluye artículo personal y equipaje de mano.

Permite una mayor flexibilidad para realizar modificaciones en la reserva.

El equipaje documentado puede agregarse con costo adicional.

Tarifa Smart - 1,550 pesos

Incluye equipaje de mano y equipaje documentado.

Ofrece beneficios adicionales y mayores opciones para realizar cambios en el viaje.

Con la contratación de servicios adicionales, el costo total del viaje puede superar fácilmente los 2 mil pesos.

¿Cómo aprovechar la oferta de Viva Aerobús?

Para aprovechar estas promociones, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de Viva Aerobús.

Selecciona el origen, destino y fechas de viaje disponibles dentro de la promoción.

Antes de finalizar la compra, revisa el desglose completo del boleto.

Realiza el pago correspondiente.

Cabe recordar que las tarifas pueden cambiar en cualquier momento según la disponibilidad y las políticas de la aerolínea, por lo que se recomienda adquirir los boletos con anticipación para obtener los mejores precios disponibles.

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