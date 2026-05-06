Querétaro: la instalación del nuevo relleno sanitario de Corregidora llega al Congreso con un nueva propuesta para los vecinos afectados

La instalación del Relleno Sanitario Metropolitano en el municipio de Corregidora ha escalado hasta el Congreso de Querétaro. Vecinos de la zona, representados por su vocero Carlos Giovanni Mendoza Bravo, manifestaron su rechazo a la propuesta oficial de reubicación surgida en mesas de diálogo, la cual consiste en trasladarlos a viviendas tipo “pie de casa” de apenas 7 por 10 metros. Los afectados aseguran que no quieren abandonar sus hogares y exigen que sea el basurero el que se reubique.

Los diputados Rosalba Vázquez Munguía y Eric Silva Hernández acompañaron la denuncia, señalando que el tiradero se ubicó a escasos 30 metros de las viviendas. Según los legisladores, a los habitantes se les mintió originalmente afirmando que las excavaciones eran para un banco de crianza de peces, cuando en realidad se preparaba la fosa para el relleno sanitario que ya se encuentra funcionando.

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Impacto ambiental y denuncias por irregularidades en Querétaro

Carlos Mendoza Bravo denunció que desde que comenzaron a circular los camiones de la compañía TDF Ambiental hace cuatro semanas, la calidad de vida en la zona se desplomó. Los vecinos de colonias como Praderas de la Loma, San Felipe, Lourdes, Mora Alta, Haciendas del Bosque, Pueblito Colonial y Los Ángeles reportan olores fétidos y plagas de ratas, moscas y perros que atentan contra su salud.

Además, el vocero señaló que el proyecto no cumple con la infraestructura necesaria ni con la normatividad ambiental:

El muro de amortiguamiento está a 10 metros, cuando la norma exige 20.

No cuenta con bandas separadoras, compactadoras ni sistema de lixiviados.

Carece de drenaje y medios para medir gases, contando solo con respiraderos a ras del basurero.

Se encuentra a poca distancia de una acequia de riego y sembradíos de agave y maíz.

Legislatura Querétaro Los diputados Rosalba Vázquez Munguía y Eric Silva Hernández acompañaron la denuncia de los vecinos de Querétaro. (Legislatura de Querétaro)

El negocio de la basura frente al derecho a la salud

El diputado Eric Silva calificó como un “atropello” y una “falta de sensibilidad” que las autoridades instalaran el vertedero sin informar a los habitantes ni realizar estudios previos. Recordó que el basurero anterior ya había sido clausurado por motivos medioambientales, por lo que abrir uno nuevo aún más cerca de la población resulta ofensivo para la ciudadanía.

De acuerdo con los datos presentados por los afectados, el vertedero recibe 120 toneladas diarias de basura, cobrando 600 pesos por cada una, lo que lo convierte en un negocio rentable a costa de la salud de los vecinos y el medio ambiente.

Ante esta situación, los ciudadanos mantienen el bloqueo de la entrada al relleno sanitario en espera de una respuesta definitiva que priorice su permanencia en sus viviendas.

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