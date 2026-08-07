Edomex amplió la entrega de placas a domicilio a todo el estado: los tres pasos para reemplacar en línea antes del 31 de agosto y evitar multas de hasta $2,346 pesos

El programa de reemplacamiento 2026 alcanza esta semana a todos los municipios del Estado de México, luego de que las autoridades habilitan la entrega de placas a domicilio para quienes renuevan su matrícula antes del 31 de agosto.

La fecha límite del 31 de agosto se acerca y evitar multas de hasta $2,346 pesos depende de completar el trámite a tiempo. Los conductores con engomado azul y terminación 9 o 0 completan los tres pasos para reemplacar en línea desde el celular o la computadora, sin salir de casa.

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¿Cuáles son los tres pasos para reemplacar en línea en Edomex?

Edomex simplifica el reemplacamiento 2026 con un procedimiento pensado para completarse en minutos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Los tres pasos para reemplacar en línea exigen revisar la vigencia de la placa antes de iniciar cualquier gestión ante el gobierno estatal.

Verifica la vigencia de tu placa en la parte inferior de la Tarjeta de Circulación.

Aprovecha hasta el 100% de descuento en tenencia y recargos según el año de expedición.

Ingresa al Portal de Servicios al Contribuyente de Edomex e inicia el reemplacamiento 2026.

Al concluir el registro en el Portal de Servicios al Contribuyente, el sistema confirma la cita y genera la línea de captura para el pago correspondiente. Los automovilistas reciben después sus nuevas placas, la tarjeta de circulación y la calcomanía en el domicilio registrado.

La cobertura de entrega alcanza toda la Zona Metropolitana del Valle de México con un costo adicional de $464 pesos, IVA incluido. Las placas conservan una vigencia de cinco años desde su expedición y Edomex otorga 15 días hábiles de gracia para concluir la renovación.

💻 Realiza tu trámite de reemplacamiento en línea aquí: https://t.co/JuOxUuc9um



Fácil, rápido y sin complicaciones. ✅



¡Tienes hasta el 31 de agosto! pic.twitter.com/Hl2Z8MK8AV — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) August 2, 2026

Así queda el precio del reemplacamiento 2026 en Edomex y la multa por no cumplir

El costo del reemplacamiento 2026 en Edomex varía según el tipo de vehículo: $1,161 pesos para autos particulares, $864 pesos para motocicletas y $2,425 pesos para vehículos de carga. El pago se realiza en el Portal de Servicios al Contribuyente o en sucursales bancarias autorizadas.

Entre los requisitos principales destacan la identificación oficial vigente, la CURP y un comprobante de domicilio reciente en territorio de Edomex. Se suma la factura del vehículo y las placas anteriores, o el acta correspondiente en caso de pérdida o robo.

Quienes no completan el reemplacamiento 2026 enfrentan una multa de 20 UMAs (equivalentes a $2,346 pesos, con la UMA 2026 en $117.31 pesos). El retiro de placas y el traslado al corralón se suman a la pérdida del derecho a la verificación vehicular y a los beneficios fiscales vigentes.

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