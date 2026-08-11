Últimos días en Hueypoxtla, Edomex: el 13 de agosto cierra el registro que premia a estudiantes de escuelas públicas que cumplan estos requisitos

El Sistema Municipal DIF de Hueypoxtla cerrará el próximo 13 de agosto la recepción de solicitudes para el programa Ruta 10, enfocado en recompensar el esfuerzo de estudiantes con promedios destacados en primarias y secundarias públicas del municipio.

La alcaldesa Rosa Elva Barrera Flores y la presidenta honorífica del DIF, Adriana Reyes Barrera, detallaron que la entrega de documentación se realiza de forma presencial en las Unidades Médicas DIF de las 11 comunidades mexiquenses. El registro requiere presentar boleta de calificaciones, CURP del alumno, INE del tutor y comprobante domiciliario.

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¿Cuándo concluye la recepción de solicitudes para alumnos destacados en Hueypoxtla y qué condiciones se deben cumplir?

La Secretaría de Educación del Estado de México trabaja junto con la administración local para validar el rendimiento escolar en el ciclo básico. El periodo de registro del programa Ruta 10 vencerá definitivamente el 13 de agosto, asignando los estímulos por orden descendente de promedio académico entre los participantes inscritos.

Las familias deben considerar los siguientes requisitos excluyentes y criterios de selección para completar el trámite:

Estar inscrito en una escuela primaria o secundaria pública ubicada dentro del territorio del municipio de Hueypoxtla.

ubicada dentro del territorio del municipio de Hueypoxtla. Contar con un promedio destacado , ya que los apoyos se otorgan ordenando las calificaciones de mayor a menor.

, ya que los apoyos se otorgan ordenando las calificaciones de mayor a menor. Registrar la solicitud mediante el padre, madre o tutor legal que asistirá a recoger el beneficio en caso de selección.

¿Cuáles son los documentos, módulos de atención y canales para resolver dudas en el trámite del DIF?

El Sistema Municipal DIF de Hueypoxtla recibe a los padres de familia en sus sedes médicas para revisar la documentación y resolver dudas antes del cierre de la convocatoria. Todos los interesados que planeen registrarse deberán tener en cuenta los detalles informados para evitar contratiempos:

Documentación requerida: boleta de calificaciones del último grado de estudios, CURP actualizada del alumno, INE vigente del tutor y comprobante de domicilio reciente.

boleta de calificaciones del último grado de estudios, CURP actualizada del alumno, INE vigente del tutor y comprobante de domicilio reciente. Lugares y horarios de atención: unidades Médicas DIF distribuidas en las 11 comunidades del municipio, atendiendo en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

unidades Médicas DIF distribuidas en las 11 comunidades del municipio, atendiendo en un horario de 9:00 a 16:00 horas. Orientación y aclaración de dudas: presencialmente en las ventanillas de las Unidades Médicas DIF o mediante las redes oficiales del Ayuntamiento de Hueypoxtla.

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