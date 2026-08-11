OFICIAL: Razones por las que se cancela la licencia de conducir aún siendo permanente en la CDMX

La licencia de conducir permanente se dejará de emitir apenas inicie el 2027 y Según Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) hay ciertas faltas que pueden provocar que esta sea suspendida o incluso cancelada.

Existen varias infracciones que le quitan puntos a la licencia de conducir en la CDMX y algunas faltas pueden ser tan graves que incluso merecen la suspensión definitiva y sin derecho a realizar de nuevo el trámite; por ello es que en adn Noticias te contamos cuáles son estas reglas que no debes romper para poder conservar tu documento para manejar un vehículo.

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¿Por qué te pueden suspender la licencia de conducir?

Según lo que establece el artículo 68 de la Ley de Movilidad hay sanciones de suspensión de la la licencia de conducir que oscilan en periodos de seis meses a tres años y se define dependiendo la gravedad de la falta que se cometa:

Acumulación de 3 infracciones a la Ley de Movilidad o a sus reglamentos en menos de un año

Provocar daños a terceros o a sus bienes y no ser reparados

Manejar bajo los efectos del alcohol, aquí es importante mencionar que la primera sanción implica suspensión por un año además de tener que someterse a un tratamiento contra las adicciones

Si se reincide en conducir alcoholizado, la suspensión de la licencia de conducir puede extenderse hasta tres años

¿Cuándo se cancela definitivamente la licencia de conducir en la CDMX?

Este documento oficial puede ser suspendido de manera definitiva si se incurre en alguna de las siguientes faltas a la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito de la CDMX:

Recibir dos sanciones en un mismo año por conducir bajo los efectos del alcohol o algún narcótico

Reincidir en esta causa en un periodo tres años

Manejar después de haber consumido estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas

Haber recibido dos suspensiones de la licencia de conducir

Presentar documentación falsa durante el trámite de la licencia de conducir

Si alguna autoridad judicial determina que un hecho de tránsito constituye un delito

Esto se estipula en el artículo 67 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que contempla la cancelación definitiva de la licencia en situaciones específicas como las descritas en la lista anterior.

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