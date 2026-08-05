¿Perdiste tu número de cliente FONACOT? Así puedes recuperarlo y consultar tu crédito 2026

Si tienes o tuviste un crédito del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores (FONACOT) y necesitas realizar un trámite, consultar información o utilizar sus servicios digitales, es posible que te soliciten el número de cliente.

La buena noticias en 2026, es que no necesitas acudir directamente a una sucursal para conocer tu número de cliente FONACOT.

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¿Cómo puedo saber mi número de cliente FONACOT?

FONACOT cuenta con una herramienta oficial para consultar el número de cliente. El sistema permite realizar la búsqueda utilizando una de estas tres opciones:

Número de Seguridad Social (NSS) CURP RFC (con homoclave).

Si la consulta no funciona, también puedes comunicarte al teléfono “55 88 74 74 74″ número oficial de atención de FONACOT.

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¿Para qué sirve el número de cliente FONACOT?

Es uno de los datos utilizados para identificar al trabajador dentro de los servicios de FONACOT. La información puede ser necesaria para consultar créditos y utilizar herramientas digitales, incluida la aplicación Crédito FONACOT.

¿Qué requisitos necesito para solicitar un crédito FONACOT?

Entre las condiciones vigentes se encuentran ser mayor de 18 años, trabajar en un centro laboral, afiliado a FONACOT y tener al menos seis meses de antigüedad en el empleo actual; también se solicita:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Recibos de nómina

Cuenta bancaria con clave entre otros documentos.

¿Cómo consulto mi crédito y qué otros trámites puedo hacer en FONACOT?

La aplicación Crédito FONACOT permite consultar estados de cuenta y movimientos, generar referencias de pago, solicitar nuevos créditos y realizar renovaciones, siempre que se cumplan con las condiciones correspondientes.

Además, FONACOT mantiene disponibles sus servicios de atención telefónica y digitales para resolver dudas relacionadas con créditos y trámites.

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