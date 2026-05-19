Ni Corregidora ni San Juan del Río: el municipio de Querétaro que recibirá al Cirque du Soleil por primera vez

La compañía Cirque du Soleil instalará su Gran Carpa Soleil en el infield del Autódromo de Querétaro, complejo ubicado en el municipio de El Marqués, marcando el debut absoluto de este espectáculo internacional en la región.

La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, encabezada por Adriana Vega Vázquez Mellado, detalló que la temporada de la producción “ECHO” se llevará a cabo del 3 al 20 de septiembre de 2026. El espectáculo de primer nivel internacional contempla el despliegue de una infraestructura monumental con capacidad para albergar a 3 mil espectadores por función.

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¿Cuál es el costo oficial de los boletos para Cirque du Soleil en Querétaro?

La plataforma Eticket habilitó de manera oficial el desglose de tarifas para las diferentes secciones de la Gran Carpa Soleil, estructuradas de acuerdo con la visibilidad y cercanía al escenario principal.

Lista de precios oficiales:

Accesos de Máximo Confort: VIP A en $5,485.00 pesos y VIP B en $4,985.00 pesos.

VIP A en $5,485.00 pesos y VIP B en $4,985.00 pesos. Secciones Platino: desde Platino 4 en $4,350.00 pesos hasta Platino 1 A en $5,170.00 pesos.

desde Platino 4 en $4,350.00 pesos hasta Platino 1 A en $5,170.00 pesos. Secciones Golden y Premium: tarifas que oscilan entre los $3,450.00 pesos (Golden 4) y los $4,100.00 pesos (Golden 1).

tarifas que oscilan entre los $3,450.00 pesos (Golden 4) y los $4,100.00 pesos (Golden 1). Zonas Preferentes: preferente 2 en $2,850.00 pesos y Preferente 1 en $3,100.00 pesos.

preferente 2 en $2,850.00 pesos y Preferente 1 en $3,100.00 pesos. Niveles de Acceso General: nivel A 2 en $2,350.00 pesos, Nivel B 2 en $1,800.00 pesos y Nivel C en $1,600.00 pesos.

Cirque du Soleil en México Cirque du Soleil vuelve a México con funciones en Querétaro, Guadalajara y CDMX. (Instagram Cirque du Soleil)

¿Dónde se ubicará y cómo llegar a la Gran Carpa Soleil en El Marqués?

La carpa de la compañía canadiense se localizará en el área interior del Autódromo de Querétaro, una zona que cuenta con conectividad vial directa para recibir el flujo vehicular de la zona metropolitana.

Dirección y opciones de traslado:

Ubicación exacta: carretera México-Querétaro kilómetro 190.5 (Carretera Antiguo Camino a México Kilómetro 1.900), El Marqués, Querétaro.

carretera México-Querétaro kilómetro 190.5 (Carretera Antiguo Camino a México Kilómetro 1.900), El Marqués, Querétaro. Transporte público: acceso a través de la ruta de autobús urbano E01.

acceso a través de la ruta de autobús urbano E01. Puntos de referencia: el recinto se sitúa en el complejo del Autódromo inaugurado en 2008, a las afueras de Santiago de Querétaro.

¿Qué características técnicas y artísticas presenta el espectáculo ECHO?

La producción número 20 en formato de carpa de Cirque du Soleil se distingue por integrar avances de diseño escenográfico y música ejecutada en vivo de forma permanente y un gran despliegue artístico que incluye:

Elenco internacional: 70 artistas originarios de 17 nacionalidades distintas.

70 artistas originarios de 17 nacionalidades distintas. Soporte logístico: equipo técnico de 250 personas a cargo del montaje y la seguridad de los actos.

equipo técnico de 250 personas a cargo del montaje y la seguridad de los actos. Elemento escenográfico: un cubo gigante móvil que representa el mundo y los diferentes universos, interactuando con las acciones de la protagonist “Future”.

un cubo gigante móvil que representa el mundo y los diferentes universos, interactuando con las acciones de la protagonist “Future”. Actos principales: fusión de técnicas tradicionales como el doble alambre, el triple trampolín y acrobacias de alto riesgo.

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