Querétaro: adiós a la tenencia con el programa para dar de baja tu auto del padrón vehicular por $2,815 en agosto y esta es la fecha límite

Miles de queretanos reciben cada año cobros por unidades que dejaron de ser suyas, un problema que ya tiene solución oficial. La Secretaría de Finanzas confirmó la puesta en marcha del programa para dar de baja tu auto del padrón vehicular hasta finales de octubre, un trámite de $2,815 pesos dirigido a quienes vendieron su vehículo, pero siguen registrados como propietarios ante el Gobierno de Querétaro.

El esquema aplica en los 18 municipios de la entidad y responde a un reclamo constante de los contribuyentes: frenar los cobros por tenencia sobre unidades que ya no manejan. Cada persona puede tramitar hasta tres unidades, siempre que el vehículo aparezca registrado en Querétaro y la baja se solicite dentro de la vigencia oficial.

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¿Hasta cuándo y quiénes pueden solicitar la baja del padrón vehicular en Querétaro?

El programa corre del 1 de agosto al 31 de octubre de 2026 y cubre cerca de 180 mil unidades vehiculares, sujeto a la suficiencia presupuestal autorizada. Fuera de esa fecha, el trámite regresa a su costo y condiciones habituales.

Aplica para personas físicas que ya no poseen, usan ni conducen la unidad que continúa a su nombre en el padrón vehicular. No importa desde cuándo vendiste el auto: la Secretaría de Finanzas acepta la solicitud sin exigir el pago de adeudos acumulados por tenencia.

El trámite se realiza de forma presencial en las oficinas recaudadoras y en los módulos de la Dirección de Ingresos. La dependencia organiza Jornadas Estatales especiales en distintos puntos de Querétaro durante agosto, pensadas para reducir filas y agilizar la atención a quienes buscan regularizarse.

¿Qué pasa si debes tenencia en Querétaro y quieres dar de baja tu auto?

Quienes arrastran adeudos también tienen salida dentro del mismo esquema. La Secretaría de Finanzas otorga un 50% de descuento en tenencia, derechos vehiculares y recargos por falta de refrendo a quienes se pongan al corriente durante la vigencia del programa.

Además, el beneficio incluye la condonación total de multas para quien decida regularizar su situación en este periodo. La suma de ambos apoyos busca que ningún adeudo previo se convierta en un obstáculo para completar la baja administrativa.

El pago único de 2 mil 815 pesos aplica solo para autos que ya no posees, y es independiente del descuento para quienes buscan ponerse al corriente con una unidad que sí siguen usando.

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