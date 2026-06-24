Verificación vehicular en CDMX 2026: calendario por engomado y multa por no hacerla

Cada vehículo registrado en la CDMX debe verificar dos veces al año, según el color de engomado y el último dígito de la placa. La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) publicó el calendario del segundo semestre de 2026, y los conductores que no cumplan en su periodo enfrentan sanciones que van desde recargos económicos hasta restricciones para circular.

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Calendario de verificación vehicular CDMX: segundo semestre 2026

El periodo de verificación corresponde al color del engomado y al último dígito numérico de la placa. Estos son los meses asignados para cada grupo durante el segundo semestre del año:

Engomado amarillo | Placas terminadas en 5 y 6 | Periodo: julio – agosto

| Placas terminadas en | Periodo: julio – agosto Engomado rosa | Placas terminadas en 7 y 8 | Periodo: agosto – septiembre

| Placas terminadas en | Periodo: agosto – septiembre Engomado rojo | Placas terminadas en 3 y 4 | Periodo: septiembre – octubre

| Placas terminadas en | Periodo: septiembre – octubre Engomado verde | Placas terminadas en 1 y 2 | Periodo: octubre – noviembre

| Placas terminadas en | Periodo: octubre – noviembre Engomado azul | Placas terminadas en 9 y 0 | Periodo: noviembre – diciembre

Los conductores que no verifiquen dentro de su mes asignado acumulan días de incumplimiento que derivan en multa antes de poder acceder al trámite.

La SEDEMA establece este esquema como instrumento de política ambiental para reducir emisiones contaminantes en la capital del país, conforme al programa de verificación vehicular obligatoria vigente.

verificacion-vehicular-cdmx-2023.jpeg Si no verificas en tu periodo, pagas $2,346.20 antes de poder hacer el trámite en CDMX. (Karen Ortega/adn40)

¿Cuánto es la multa por no verificar a tiempo en la Ciudad de México?

Los conductores que no completen su verificación dentro del periodo autorizado deben liquidar la multa por verificación extemporánea antes de poder iniciar el trámite en cualquier verificentro de la CDMX. La sanción que establece SEDEMA bajo la Clave 50 asciende a $2,346.20 pesos mexicanos.

Este monto aplica una vez que vence tanto el periodo ordinario como, en su caso, la prórroga de 15 días naturales adicionales que la autoridad otorga por causas excepcionales. Sin el pago de esa multa, el sistema no permite continuar con el proceso de verificación.

¿Cuándo puedes verificar fuera de tu periodo en la CDMX?

SEDEMA autoriza una ampliación de 15 días naturales adicionales solo si se acredita alguna de estas tres situaciones excepcionales:

Rechazo reciente: el vehículo recibió un rechazo en el mismo verificentro dentro de los últimos 7 días del periodo correspondiente

el vehículo recibió un rechazo en el mismo verificentro del periodo correspondiente Falla del portal oficial: el sistema SAF/ADIP no refleja pagos previos de multas o tenencia realizados en los últimos 7 días

el sistema no refleja pagos previos de multas o tenencia realizados en los últimos 7 días Bloqueo por fotocívicas: existen fotocívicas pendientes que todavía no se actualizan en el sistema

Si el conductor no verifica dentro del plazo ordinario, la ampliación excepcional es la última oportunidad antes de que la multa por verificación extemporánea se vuelva obligatoria.

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