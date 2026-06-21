Confirmado en Jalisco: desde julio todas estas placas están obligadas a realizar la verificación vehicular

El programa de verificación vehicular en Jalisco opera con un calendario estricto: cada terminación de placa tiene su bimestre y salirse de ese margen cuesta dinero extra. La obligación recae sobre los automovilistas del Área Metropolitana de Guadalajara y otras zonas del estado donde el programa tiene vigencia en 2026.

El trámite no admite demora ni opciones fuera del portal oficial. Los conductores que no reserven su cita dentro del periodo asignado enfrentan una tarifa diferente, y el proceso digital es el único camino válido para agendar. Lo que cambia en julio —y cuánto sale cada escenario— está explicado a continuación.

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¿Qué placas deben hacer la verificación vehicular en Jalisco en julio?

El calendario vigente del programa Verificación Vehicular Responsable asigna el bimestre julio-agosto a los vehículos con terminación de placa 6. Esta es la única terminación con obligación activa en ese periodo, y la fecha de inicio marca el comienzo del plazo para agendar sin recargo.

Quienes se inscribieron en el programa Refrendo y Verificación Increíble 2026 no pagan nada. Para el resto, el costo regular del trámite es de 500 pesos, siempre que la cita se realice dentro del bimestre correspondiente. Presentarse fuera del plazo eleva la tarifa a 550 pesos por concepto de pago extemporáneo.

El pago se realiza de forma digital con tarjeta bancaria en el momento de agendar la cita. El sistema genera un comprobante que el conductor debe presentar el día de la revisión, ya sea en formato impreso o desde su dispositivo móvil.

Canje de placas gratis en Jalisco Terminación 6: la placa que verifica en Jalisco durante julio y agosto. (Facebook: Gobierno de Jalisco)

¿Cómo agendar la cita de verificación vehicular en Jalisco 2026?

El único canal válido para reservar es el portal verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Ninguna gestión fuera de esa plataforma tiene validez oficial. El registro solicita los datos del vehículo, la información del propietario y la tarjeta de circulación.

Una vez ingresados los datos, el sistema permite seleccionar fecha, horario y centro de verificación disponible. El pago con tarjeta bancaria se procesa en ese momento y confirma la cita. Sin ese paso completo, la reserva no queda registrada.

El comprobante digital o impreso es indispensable el día de la revisión. Llegar al centro sin ese documento puede implicar la cancelación del turno y la necesidad de reagendar, con el riesgo de caer fuera del periodo y pagar la tarifa extemporánea.

Si ya verificaste o tienes dudas sobre tu terminación, consulta el calendario completo en el portal oficial antes de agendar. El incumplimiento tiene un costo directo que se puede evitar con anticipación.

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