Adiós a la condonación del 100% en Edomex: el reemplacamiento 2026 cerrará en esta fecha para todos los conductores

El reemplacamiento 2026 en el Estado de México trae un paquete de condonaciones que puede eliminar deudas completas acumuladas en años anteriores. Los beneficios alcanzan el 100% en tenencia, refrendo y multas, según el tipo de placa que tenga cada automovilista.

La Secretaría de Finanzas del Edomex activa el programa para placas expedidas en 2020 o después, con condonación total sobre adeudos del 2023 o años anteriores. Para vehículos con placas de 2019 o más antiguas, la condonación cubre tenencia, refrendo y recargos del 2022 hacia atrás. Hay una fecha límite que cambia el panorama para todos.

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¿Hasta cuándo aplica la condonación del 100% en Edomex?

El programa cierra el 31 de agosto de 2026. Esa es la fecha tope para tramitar las nuevas placas y acceder a las condonaciones sobre adeudos anteriores. Quien no complete el proceso antes de esa fecha pierde el beneficio fiscal por completo.

El Artículo correspondiente al Código Financiero del Estado de México respalda el esquema de beneficios que la Secretaría de Finanzas mantiene activo durante todo el año de reemplacamiento. La ventana está abierta, pero tiene fecha de vencimiento.

Existe un caso especial para quienes adeudan el ISAVAU (Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados). Si las placas son de 2020 en adelante, la condonación va del 50% al 100% sobre adeudos de enero a agosto de 2025. Conviene revisar el estado de cuenta antes de ir al módulo.

placas edomex Hasta el 31 de agosto hay condonación del 100% en tenencia y refrendo para placas 2020 en adelante. (Gobierno Edomex | FB)

¿Cuándo le toca el reemplacamiento 2026 en Edomex según la terminación de mi placa?

La Secretaría de Finanzas divide el trámite por mes según el último dígito de las placas de circulación, para evitar saturaciones en módulos y en el portal en línea. Cada terminación tiene su ventana de atención asignada.

Terminación 1 y 2: Abril

Abril Terminación 3 y 4: Mayo

Mayo Terminación 5 y 6: Junio

Junio Terminación 7 y 8: Julio

Julio Terminación 9 y 0: Agosto

Aun cuando el mes asignado ya pasó, el trámite sigue disponible hasta el 31 de agosto de 2026. El calendario es una recomendación para distribuir la carga, no una restricción de acceso absoluta. La fecha límite es la que manda.

El trámite opera en línea a través del portal sfpya.edomexico.gob.mx y también en los 33 Centros de Servicios Fiscales del estado. Hay opción de entrega a domicilio para quienes no quieran recoger las placas en persona.

¿Cómo hacer el reemplacamiento 2026 en el Estado de México?

Ingresá al portal de servicios al contribuyente del Edomex en sfpya.edomexico.gob.mx y seleccioná el banner de Reemplacamiento.

y seleccioná el banner de Reemplacamiento. Iniciá el trámite en línea e ingresá los datos del vehículo que el sistema solicite.

Subí la documentación en formato PDF o imagen : identificación oficial vigente, comprobante de domicilio en el Edomex (no mayor a 3 meses), documento que acredite la propiedad (factura o contrato de compraventa) y el formato de tus placas anteriores.

: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio en el Edomex (no mayor a 3 meses), documento que acredite la propiedad (factura o contrato de compraventa) y el formato de tus placas anteriores. Descargá el formato de pago y completá el pago en línea o en cualquiera de los más de 5,000 centros autorizados (bancos y tiendas de autoservicio).

y completá el pago en línea o en cualquiera de los más de 5,000 centros autorizados (bancos y tiendas de autoservicio). Recogé las nuevas láminas en el Centro de Servicios Fiscales que elijas, o solicitá el servicio de entrega a domicilio.

El plazo del 31 de agosto no da mucho margen para quienes aún no empezaron. El portal opera sin cita previa y el proceso completo puede resolverse en una sola sesión si se tiene la documentación lista de antemano.

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