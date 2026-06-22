Es oficial en Querétaro: desde julio todas estas placas están obligadas a realizar la verificación vehicular

Los propietarios de vehículos en Querétaro enfrentan una obligación que no admite demora. El programa de verificación vehicular 2026 establece un calendario por engomado y terminación de placa, y una nueva ventana de cumplimiento entra en vigor en julio de este año.

El incumplimiento genera consecuencias directas para quienes circulen fuera del periodo autorizado: retención del vehículo, multas y la imposibilidad de completar otros trámites de movilidad en el estado. Ningún propietario con placa obligada queda exento.

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¿Qué placas de Querétaro deben verificar en julio 2026?

El calendario de verificación vehicular en Querétaro asigna el engomado amarillo a los vehículos con placas terminadas en 5 y 6. Este grupo tiene su ventana de verificación activa durante julio, lo que significa que los propietarios deben completar el trámite dentro de ese mes para circular de forma regular.

El engomado identifica el periodo de verificación autorizado y debe colocarse en el vehículo tras aprobar la revisión. Circular sin él, o con un engomado vencido, expone al conductor a infracciones contempladas en el Reglamento de Tránsito del Estado de Querétaro.

Los verificentros autorizados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro atienden de lunes a viernes de 08:30 a 18:20 horas y los sábados en horario reducido de 09:00 a 14:50 horas. Confirma la disponibilidad antes de presentarte sin cita previa.

Verificacion extemporanea en Queretaro Engomado amarillo en Querétaro corresponde a placas terminadas en 5 y 6; julio es el mes de verificación obligatoria. (FB: Verifiqro)

¿Cómo agendar la cita de verificación vehicular en Querétaro?

El portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable concentra el sistema de citas. Antes de ingresar, reúne la tarjeta de circulación vigente: los datos del vehículo deben coincidir exactamente con los del registro, o el sistema rechaza la solicitud.

Para completar el proceso de cita en el portal de verificación vehicular de Querétaro, sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Selecciona la sección “Registro de citas / Verificación Vehicular”

Elige el trámite de verificación e ingresa los datos de tu vehículo conforme a tu tarjeta de circulación

Selecciona el centro de verificación de tu preferencia desde el mapa o el listado de verificentros autorizados

Haz clic en “Ver calendario” para consultar los horarios disponibles

Confirma tu cita y guarda o imprime el comprobante con número de folio; debes presentarlo el día de la verificación

Antes de agendar, verifica que tienes estos documentos para evitar rechazos en el sistema:

Tarjeta de circulación vigente del vehículo

Número de placa y datos del vehículo correctos, que coincidan con la tarjeta de circulación

En caso de vehículo recién emplacado: factura o carta factura y comprobante de alta de placa

Tiempo suficiente para seleccionar horario, ya que la disponibilidad varía por centro

Estos son los errores más frecuentes al registrar la cita y cómo evitarlos:

Datos incorrectos del vehículo: verifica placa, uso y tipo contra la tarjeta de circulación antes de guardar

verifica placa, uso y tipo contra la tarjeta de circulación antes de guardar Centro alejado o con horario conflictivo: revisa la ubicación del verificentro y consulta el calendario disponible antes de confirmar

revisa la ubicación del verificentro y consulta el calendario disponible antes de confirmar No guardar el folio: imprime o toma captura de pantalla del comprobante inmediatamente después de agendar

imprime o toma captura de pantalla del comprobante inmediatamente después de agendar Asumir atención garantizada con cita: la cita reserva el espacio, pero la atención depende de la carga del centro; llega puntual

la cita reserva el espacio, pero la atención depende de la carga del centro; llega puntual Documentación incompleta: vehículos nuevos o con trámite especial requieren factura y comprobante de alta

Agenda con anticipación: los horarios de julio se agotan con rapidez y no hay prórroga automática para el engomado amarillo.

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