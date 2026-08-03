Estas placas en Guanajuato tienen hasta el 31 de agosto 2026 para realizar la verificación vehicular o habrá multas de más de $2,000

El estado de Guanajuato marca el cierre de un plazo clave: las placas en Guanajuato con terminación 5 y 6 deben concluir la verificación vehicular antes del 31 de agosto de 2026. Quien no presente el holograma vigente enfrenta multas de más de $2,000 pesos, un monto que se calcula con la Unidad de Medida y Actualización vigente este año.

Guanajuato aplica el trámite dos veces al año según el último dígito de la placa, con dos ventanas anuales para cada terminación. Los conductores que ya vencieron su plazo previo deben regularizar su situación cuanto antes para evitar sanciones acumuladas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar en Guanajuato y qué dice la norma?

La normativa estatal castiga con firmeza a quienes descuidan este trámite ambiental. Circular sin el certificado vigente representa una infracción de tránsito con consecuencias directas, con un costo que va de $1,173.40 a $2,346.80 pesos.

El cobro se concreta principalmente durante operativos de tránsito, donde los agentes verifican el holograma pegado en el parabrisas. La ausencia del distintivo activa de forma automática la sanción, sin posibilidad de prórroga informal para el conductor.

El trámite en sí resulta más accesible que la multa. Acudir a un verificentro autorizado, presentar el vehículo en condiciones de circular y pasar la prueba de emisiones evita por completo el pago de la sanción, además de mantener vigente el holograma correspondiente.

El costo del trámite en Guanajuato va de $375 a $610 pesos. (Centro de Verificación Vehicular Gto-006)

¿Cómo agendar tu cita de verificación en Guanajuato?

Guanajuato exige agendar cita previa antes de acudir a cualquier verificentro autorizado. El proceso se realiza en línea y evita las filas largas en los módulos, un beneficio clave en la recta final del plazo.

Ingresa al portal oficial de la SAMA: Agendar Cita Verificación Guanajuato

Inicia sesión con tu cuenta de correo (Google o Apple), selecciona el municipio y el verificentro, y elige fecha y hora.

También puedes agendar por teléfono llamando al verificentro de tu preferencia (lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, sábados de 9:00 a 14:00 horas).

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Guanajuato 2026?

El costo depende exclusivamente del tipo de holograma que corresponda al vehículo. Los precios se mantienen sin cambios frente al semestre anterior, según la información vigente de la autoridad ambiental estatal.

Certificado y distintivo tipo Regular: $375 MXN (IVA incluido).

Certificados Doble Cero (00), Cero (0), Uno (1) y Dos (2), y reposiciones: $610 MXN (IVA incluido).

La recomendación es clara: agendar la cita antes de que termine agosto evita colas y sanciones de último momento. Actuar con anticipación sale más barato que pagar la multa después, sobre todo si el operativo detecta la falta en plena vía pública.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.