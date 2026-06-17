Es oficial en Querétaro: estas placas tienen hasta el 30 de junio para hacer la verificación vehicular o pagarán multa

El plazo para cumplir con la verificación vehicular en Querétaro está por concluir para un grupo específico de automovilistas: aquellos con engomado azul.

Y es que de acuerdo con el calendario oficial de verificación correspondiente a 2026, la fecha límite para estos conductores será el próximo 30 de junio.

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¿Qué vehículos deben verificar antes del 30 de junio en Querétaro?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), los automóviles cuyas placas terminan en 9 y 0 con engomado azul tienen asignado el periodo mayo-junio para realizar la verificación vehicular del primer semestre.

Una vez concluido el periodo, los propietarios deberán regularizar su situación mediante procedimientos extemporáneos y, en algunos casos, pagar las multas correspondientes.

Debido a que se trata del último grupo contemplado en el calendario semestral, las autoridades recomiendan no esperar hasta los últimos días para agendar una cita en los verificentros autorizados.

Evita ser víctima de fraude. Si estás por realizar la compra de un vehículo en línea, sigue estas recomendaciones ⬇️. pic.twitter.com/XvGU3oQtHk — Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (@SSCQro) June 15, 2026

Calendario de verificación del segundo semestre en Querétaro

Con el cierre de junio concluye también el calendario correspondiente al primer semestre, por lo que las placas 9 y 0 son las últimas en llevar a cabo el proceso. Posterior al 30 de junio, todos los conductores tendrán que volver a realizar el proceso, como parte del calendario del segundo semestre, según su fecha correspondiente:

Julio-agosto: placas 5 y 6.

Agosto-septiembre: placas 7 y 8.

Septiembre-octubre: placas 3 y 4.

Octubre-noviembre: placas 1 y 2.

Noviembre-diciembre: placas 9 y 0

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Querétaro?

El monto a pagar depende del holograma que obtenga cada vehículo tras la evaluación de emisiones contaminantes.

Las tarifas vigentes para 2026 son:

Holograma Exento: $0 pesos.

Holograma 2 para vehículos particulares y pesados: $447 pesos.

Holograma 1: $447 pesos.

Holograma 0: $763 pesos.

Holograma 00: $1,760 pesos.

Holograma 2 para transporte público: $192 pesos.

Los vehículos eléctricos e híbridos que obtienen holograma Exento no deben realizar ningún pago por este trámite.

¿Cómo realizar la verificación en Querétaro antes de la fecha límite?

Los propietarios que todavía se encuentran dentro de su periodo pueden realizar el trámite mediante una cita previa en el sistema oficial de Verificación Vehicular de Querétaro.

El proceso consiste en:

Ingresar al portal oficial de verificación vehicular. Elegir el verificentro autorizado de preferencia. Seleccionar la fecha y horario disponibles. Presentarse con el vehículo y la documentación requerida. Realizar el pago correspondiente según el resultado obtenido.

Agendar con anticipación puede evitar contratiempos, especialmente durante los últimos días de junio, cuando suele incrementarse la demanda de citas.

¿Cuáles son las multas por no verificar a tiempo en Querétaro?

Los conductores que no cumplan con la obligación dentro de las fechas establecidas pueden ser acreedores a sanciones calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor vigente es de $117.31 pesos.

Las multas aplicables son las siguientes:

Vehículos particulares de personas físicas : $703.86 pesos por semestre vencido.

: $703.86 pesos por semestre vencido. Vehículos particulares de personas morales y unidades pesadas : $1,173.10 pesos por semestre vencido.

: $1,173.10 pesos por semestre vencido. Transporte público: $1,759.65 pesos por semestre vencido.

Para los vehículos particulares existe un límite máximo de cobro equivalente a 15 UMAs, es decir, $1,759.65 pesos, independientemente del número de periodos acumulados.

¿Cómo pagar una multa por verificación extemporánea?

Si el vehículo ya se encuentra fuera de plazo, será necesario cubrir primero la sanción correspondiente para después realizar la verificación pendiente.

Las autoridades estatales señalan que el procedimiento puede realizarse a través de las plataformas digitales habilitadas por el gobierno estatal.

Los pasos son:

Ingresar a Recaudanet de SEDESU o a la aplicación AppQro. Seleccionar el tipo de servicio correspondiente. Generar la referencia u orden de pago. Cubrir el monto indicado. Agendar posteriormente una cita para la verificación vehicular. Presentarse en el verificentro para concluir la regularización.

Las personas mayores de 60 años que cuenten con credencial del INAPAM o documento equivalente pueden acceder a un descuento del 50% en la multa. El mismo beneficio aplica para vehículos con placas destinadas a personas con discapacidad.

¿Qué municipios están exentos de las multas en Querétaro?

No todos los propietarios de vehículos están sujetos a estas sanciones. La normativa contempla excepciones para habitantes de algunos municipios del estado.

Entre ellos se encuentran:

Landa de Matamoros.

Jalpan de Serra.

Pinal de Amoles.

Arroyo Seco.

Peñamiller.

San Joaquín.

Tolimán.

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