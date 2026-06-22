Últimos días en Edomex para las placas 5 y 6: el plazo de reemplacamiento vence en esta fecha y habrá multa y corralón si no reemplazas a tiempo

Los conductores del Edomex con terminación de placas 5 y 6 tienen una ventana muy corta para regularizar su situación vehicular. El programa de reemplacamiento 2026 sigue activo durante junio, y las autoridades estatales ya advirtieron que el incumplimiento activa sanciones que incluyen desde multas económicas hasta el retiro de placas en operativos de tránsito.

El trámite también alcanza a unidades con láminas 2020 o anteriores que no renovaron durante 2025, así como a autos particulares con placas expedidas en 2021 cuya vigencia de cinco años llega a su límite este año. Revisar la fecha de expedición en la tarjeta de circulación es el paso previo indispensable antes de acudir a cualquier módulo.

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¿Cuándo vence el plazo de reemplacamiento en Edomex para placas 5 y 6?

El programa de reemplacamiento del Estado de México establece que los vehículos con terminación de placas 5 y 6 deben completar el trámite antes del 30 de junio de 2026. Pasada esa fecha, la unidad queda fuera de la regularización mensual y el conductor asume el riesgo de circular con documentación vencida.

La vigencia oficial de las placas en el Estado de México es de cinco años, contados desde la fecha de expedición que aparece en la tarjeta de circulación. Revisar ese documento es el primer paso antes de acudir al módulo, ya que determina si la unidad entra en el calendario de junio o en un periodo posterior.

El programa aplica de manera diferenciada por terminación de placa y mes de vigencia; por eso, los conductores con láminas fuera del calendario de junio deben consultar el portal oficial para identificar su fecha asignada y evitar acudir fuera de tiempo.

Reemplacamiento Edomex Placas 5 y 6 en Edomex: el plazo cierra el 30 de junio y el corralón espera a quien no reemplace. (Gobierno Edomex | FB)

Multas y corralón en Edomex por no reemplazar placas 5 y 6 a tiempo

Las autoridades mexiquenses informaron que los conductores que no completen el trámite dentro del plazo de junio pueden recibir una sanción equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA 2026: $117.31), lo que representa un total de $2,346.20 pesos.

Circular con placas sin vigencia también impide realizar la verificación vehicular, trámite obligatorio para transitar legalmente en el Edomex. La acumulación de irregularidades eleva el riesgo de enfrentar problemas administrativos en cualquier operativo de tránsito, sin importar el estado del vehículo en otros aspectos.

En los casos más graves, elementos de seguridad pueden retirar las placas directamente durante una revisión y remitir la unidad al corralón. Recuperar un vehículo del depósito implica costos adicionales que superan con creces el valor del trámite de reemplacamiento, y el proceso administrativo puede extenderse varios días.

Si tu vehículo entra en el calendario de junio, acude al módulo de reemplacamiento más cercano antes del 30 de junio con tu tarjeta de circulación, identificación oficial y comprobante de pago. No esperes al último día.

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